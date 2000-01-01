В течение полутора недель ВашГород.ру рассказывал различные интересные факты о компании Керхер и Керхер центре Кристофер на Ермакова, 1. Все эти восемь материалов были частями одного квеста, и сегодня настал заключительный этап.

Каждый читатель ВашГород.ру может стать обладателем крутого пылесоса VC 6 Premium. Нужно только правильно и верно ответить на все вопросы нашего теста, правильные ответы на которые вы сможете найти в материалах о компании Керхер.

Перед прохождением теста советуем прочитать статьи, вот первая из них, в ней вы найдёте отсылки и другим материалам.