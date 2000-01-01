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В Новосибирске ищут семьи с суперспособностями

Квест от ВашГород.ру стартовал

Сегодня 13:00
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На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Керхер Центр Кристофер

В течение полутора недель ВашГород.ру рассказывал различные интересные факты о компании Керхер и Керхер центре Кристофер на Ермакова, 1. Все эти восемь материалов были частями одного квеста, и сегодня настал заключительный этап.

Каждый читатель ВашГород.ру может стать обладателем крутого пылесоса VC 6 Premium. Нужно только правильно и верно ответить на все вопросы нашего теста, правильные ответы на которые вы сможете найти в материалах о компании Керхер.

Перед прохождением теста советуем прочитать статьи, вот первая из них, в ней вы найдёте отсылки и другим материалам.

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