В Кемерове девушка провалилась в 6-метровый колодец
Сегодня 13:34
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Кемеровчанка травмировалась при падении в открытый коллектор.
По словам пострадавшей, инцидент произошёл на территории за одним из гаражных кооперативов города. Там они с супругом искали случайно выброшенную автомобильную деталь. В какой-то момент 25-летняя девушка почувствовала, что летит вниз, передают «Вести-Кузбасс».
Муж и соседи достали кемеровчанку с помощью автомобильного троса и вызвали «скорую». Медики диагностировали у девушки перелом пяток.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, кому принадлежит колодец, и почему он был открыт.
Тем временем коллектор остаётся открытым. Место, где произошло ЧП, показал журналистам телепрограммы муж пострадавшей девушки.