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В Кемерове девушка провалилась в 6-метровый колодец

Сегодня 13:34
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1ul.ru

Кемеровчанка травмировалась при падении в открытый коллектор.

По словам пострадавшей, инцидент произошёл на территории за одним из гаражных кооперативов города. Там они с супругом искали случайно выброшенную автомобильную деталь. В какой-то момент 25-летняя девушка почувствовала, что летит вниз, передают «Вести-Кузбасс».

Муж и соседи достали кемеровчанку с помощью автомобильного троса и вызвали «скорую». Медики диагностировали у девушки перелом пяток.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, кому принадлежит колодец, и почему он был открыт.

Тем временем коллектор остаётся открытым. Место, где произошло ЧП, показал журналистам телепрограммы муж пострадавшей девушки.

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