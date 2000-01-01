Кемеровчанка травмировалась при падении в открытый коллектор.

По словам пострадавшей, инцидент произошёл на территории за одним из гаражных кооперативов города. Там они с супругом искали случайно выброшенную автомобильную деталь. В какой-то момент 25-летняя девушка почувствовала, что летит вниз, передают «Вести-Кузбасс».

Муж и соседи достали кемеровчанку с помощью автомобильного троса и вызвали «скорую». Медики диагностировали у девушки перелом пяток.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, кому принадлежит колодец, и почему он был открыт.

Тем временем коллектор остаётся открытым. Место, где произошло ЧП, показал журналистам телепрограммы муж пострадавшей девушки.