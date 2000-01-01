Китайские учёные предложили провести водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу.

Таким образом китайцы намерены решить проблему засухи и нехватки питьевой воды в провинции Ганьсу, сообщает Рамблер.Новости.

С идеей строительства водопровода выступили специалисты из китайского Института планирования и дизайна городов и сельской местности. По проекту, трубопровод длиной 1 720 километров, проложат через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

Мнения российских специалистов по этому поводу разделились. Одни считают, что проект потребует больших вложений и окажется нецелесообразным. По словам других, водопровод может принести России прибыль: страна может продавать свои запасы воды, как ценный ресурс.