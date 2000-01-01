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Китай собрался выкачивать воду из Байкала

Сегодня 14:05
671
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ranknepal.com

Китайские учёные предложили провести водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу.

Таким образом китайцы намерены решить проблему засухи и нехватки питьевой воды в провинции Ганьсу, сообщает Рамблер.Новости.

С идеей строительства водопровода выступили специалисты из китайского Института планирования и дизайна городов и сельской местности. По проекту, трубопровод длиной 1 720 километров, проложат через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби.

Мнения российских специалистов по этому поводу разделились. Одни считают, что проект потребует больших вложений и окажется нецелесообразным. По словам других, водопровод может принести России прибыль: страна может продавать свои запасы воды, как ценный ресурс.

Комментарии 12
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Vasya
25 0
Леса продали, тепепрь воду...что дальше?! Людей?! Рабы тоже ценный ресурс, а пвв с дам еще чего ни будь себе прикупят.
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Лёлик
21 0
Хана тогда сразу Байкалу настанет.
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Прохожий
25 0
А ведь плешивец за бабки мать родную продаст не то что Байкал.
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Эх
13 0
Продать то продадут, только мы как обычно этих денежек не увидим.
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Гоша
22 0
"Мнения российских специалистов по этому поводу разделились. Одни считают, что проект потребует больших вложений и окажется нецелесообразным. По словам других, водопровод может принести России прибыль..." А мнения о том что это полный идиотизм ни у кого не возникло???
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Анонимный пользователь
15 0
Мдаа... если такое произойдёт, то это полный конец будет!
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местный-2
3 0
Раздать ученым лопаты и кирки,пусть начинают уже горный проход разбирать.
Монголия уже добро дала ?
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$
2 1
Россия давно дань Китаю платит в виде поставки дешевой электроэнергии, дешевле чем своим гражданам, за угрозу поставить плотины на реке питающую Байкал.
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?!
1 0
Госграница китая уже проходит по берегу байкала с китайской акваторией?
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Сказочник 5
3 1
Давно пора гнать Путина с поста. Такая гнида! страну разворовывают и продают китайцам, а у всех всё равно: "Боже, царя храни, Путин великий, аминь".
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...
0 0
Китай-это,конкретные-ОЛЕНИ..Трубопровод надо было тянуть г.Новокузнецк р Аба...В ней (река) вся таблица Менделеева..)))Вооот..
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