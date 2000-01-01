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В Кузбассе по вине врача скончался пациент

Сегодня 14:47
903
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
about-tr.com

В Кемеровской области врач-хирург отправил на тот свет пациента.

ЧП произошло в июне 2016 года в одной из районных больниц области. На хирургический стол попал 66-летний пациент, который получил тупую травму живота. Операцию проводил 42-летний врач. Оперативное вмешательство производилось своевременно, однако ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Во время операции обвиняемый хирургическим инструментом повредил желудок и левую почку. При этом медик не устранил повреждения и не остановил кровотечение у пациента. В результате пострадавший потерял многи крови, у него развился шок. На следующий день в палате интенсивной терапии пациент скончался.

Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти потерпевшего стала кровопотеря, вызванная повреждением внутренних органов во время операции.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии 5
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Дон Хенаро 38720
4 4
Что только что за гул был? 5 минут назад! Отчетливо и даже с вибрацией был слышен в Кузнецке...кто нибудь еще слышал?
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)
3 1
Дон Хенаро:
Что только что за гул был? 5 минут назад! Отчетливо и даже с вибрацией был слышен в Кузнецке...кто нибудь еще слышал?
Это твой навальный приехал и ножкой топнул. Беги встречать.
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Сказочник 5
1 1
Это твой навальный приехал и ножкой топнул. Беги встречать.
Ммм.. как остроумно, ещё один подсосник Путина и его дружков. Ты,наверное, жизнь (возможно мать) за Путина продашь.
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Не важно
0 0
Сказочник:
Ммм.. как остроумно, ещё один подсосник Путина и его дружков. Ты,наверное, жизнь (возможно мать) за Путина продашь.
Поверь мне, что черт лысый, что Насральный, лучше не сделают. "Сытый голодного не разумеет". Пока во власть приходят коммерсы и любые уже "всластьимущие" людишки, для простого люда ничего не изменится.
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