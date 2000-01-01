В Кемеровской области врач-хирург отправил на тот свет пациента.

ЧП произошло в июне 2016 года в одной из районных больниц области. На хирургический стол попал 66-летний пациент, который получил тупую травму живота. Операцию проводил 42-летний врач. Оперативное вмешательство производилось своевременно, однако ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Во время операции обвиняемый хирургическим инструментом повредил желудок и левую почку. При этом медик не устранил повреждения и не остановил кровотечение у пациента. В результате пострадавший потерял многи крови, у него развился шок. На следующий день в палате интенсивной терапии пациент скончался.

Как установила судмедэкспертиза, причиной смерти потерпевшего стала кровопотеря, вызванная повреждением внутренних органов во время операции.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время оно передано в суд для рассмотрения по существу.