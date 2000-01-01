В Кемеровской области преступная группа без малого четыре года зарабатывала на девушках, оказывающих интимные услуги.

Основатели незаконного бизнеса обещали работницам хороший заработок, а если девушки отказывались сотрудничать, угрожали им. «Фирму» по оказанию секс-услуг организовали в Юрге 27-летняя девушка и её знакомый. Бизнес действовал с марта 2012-го по январь 2016 года, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Со временем преступная группа увеличилась до 5 человек. Каждый из них выполнял свою функцию.

В криминальном бизнесе всё было отрегулировано. У сотрудниц составлен график работы и предусмотрены требования к внешнему виду, правила общения с клиентами, а также штрафы за нарушения.

Позаботились организаторы бизнеса и о безопасности своего «дела» — ежемесячно передавали представителям криминального мира не менее 10 тысяч рублей, отмечает ведомство.

В основном в занятие проституцией вовлекались девушки из неблагополучных семей, детских домов и интернатов. В арендуемых квартирах сотрудницы отдыхали. В одной из них находился так называемый офис «администрации фирмы». Там девушки отдавали выручку. Один час работы стоил от 2 000 до 2 500 рублей. Работница могла забрать себе лишь третью часть из этих денег.

«Непослушных» наказывали. Так, в декабре 2015 одну из девушек, которая отказалась работать и ушла из «фирмы», обвиняемые похитили, заперли в квартире, а потом продали «коллегам» из другой «фирмы».

В феврале 2016 года сотрудники ГУ МВД по региону пресекли деятельность группы. В отношении её участников возбуждены уголовные дела. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 5 преступлений — вовлечение в занятие проституцией, организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних, похищение, незаконное хранение огнестрельного оружия и другие.

Обвиняемые признали свою вину по всем эпизодам инкриминируемых им действий. Объём уголовного дела составил 39 томов. Теперь его рассмотрением займётся суд.