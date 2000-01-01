Попытка подкупить судебного пристава алкоголем и конфетами обернулась для предприятия штрафом в один миллион рублей.

Солидный штраф получило ООО «Ниджат». В сентябре 2016 года работа кафе этой фирмы была приостанновлена на 90 суток. Помещение опечатано.

На следующий день к судебному приставу обратился представитель юридического лица и предложил «закрыть глаза» на то, что кафе продолжит работу, и предложил подарок. Пристав отказалась и предупредила, что такие действия незаконны, — сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Однако представитель фирмы не унимался. На следующий день он принёс пакет с конфетами и алкоголем и предложил ещё 5 тысяч рублей за возобновление деятельности кафе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество».

Компании «Ниджат» суд назначил штраф в один миллион рублей. Отмечается, что в настоящее время постановление о назначении административного наказания в законную силу не вступило.