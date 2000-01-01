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Кафе в Новокузнецке оштрафовли на миллион рублей

Сегодня 16:10
949
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
demo.agethemes.com

Попытка подкупить судебного пристава алкоголем и конфетами обернулась для предприятия штрафом в один миллион рублей.

Солидный штраф получило ООО «Ниджат». В сентябре 2016 года работа кафе этой фирмы была приостанновлена на 90 суток. Помещение опечатано.

На следующий день к судебному приставу обратился представитель юридического лица и предложил «закрыть глаза» на то, что кафе продолжит работу, и предложил подарок. Пристав отказалась и предупредила, что такие действия незаконны, — сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Однако представитель фирмы не унимался. На следующий день он принёс пакет с конфетами и алкоголем и предложил ещё 5 тысяч рублей за возобновление деятельности кафе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мелкое взяточничество».

Компании «Ниджат» суд назначил штраф в один миллион рублей. Отмечается, что в настоящее время постановление о назначении административного наказания в законную силу не вступило.

Комментарии 5
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Сказочник 128
13 0
"...На следующий день он принёс пакет с конфетами и алкоголем и предложил ещё 5 тысяч рублей за возобновление деятельности кафе...". Ахаха, он действительно хотел за 5 тысяч возобновить работу кафе?
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1
9 0
Сказочник:
"...На следующий день он принёс пакет с конфетами и алкоголем и предложил ещё 5 тысяч рублей за возобновление деятельности кафе...". Ахаха, он действительно хотел за 5 тысяч возобновить работу кафе?
потому и слили
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олег
1 0
ты как челобитную царю подаешь?
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бревно Ленина
0 0
Не оштрафовли, а оштрафовафли.
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Миша
0 0
потому и слили
Премьер-министра обвинили в коррупции, а к суду за клевету Навального не привлекают. Крыть нечем? Это же вызов всему руководству страны, отсутствие реакции на обвинения лишь ещё больше убеждает о наличии круговой поруки. Так кого представляют правоохранительные органы? Охраняют права начальства на коррупцию? А как им быть с честью и совестью (у кого она есть)?
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