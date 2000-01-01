Четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили смертельные травмы в автоаварии.

ДТП произошло в среду, 15 марта, около 15:00. В Кемерове на улице Пригородной столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате аварии погибли двое мужчин, женщина, а также годовалый ребёнок. Ещё двое детей получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа управления МВД России по городу Кемерово.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель грузовика.

Обстоятельства произошедшего выясняются.