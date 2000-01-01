В Кузбассе четыре человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика
Сегодня 16:27
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Четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили смертельные травмы в автоаварии.
ДТП произошло в среду, 15 марта, около 15:00. В Кемерове на улице Пригородной столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате аварии погибли двое мужчин, женщина, а также годовалый ребёнок. Ещё двое детей получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа управления МВД России по городу Кемерово.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель грузовика.
Обстоятельства произошедшего выясняются.