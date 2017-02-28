В Новокузнецке судебные приставы арестовали автомобиль, находящийся в розыске, который прятала завуч одной из общеобразовательных школ города.

Ранее по вине женщине произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Страховая компания смогла закрыть долг только перед одним взыскателем, второй обратился в суд. Новокузнечанку обязали выплатить почти 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Судебные приставы навещали женщину на работе и по месту регистрации. Однако платить по счетам в добровольном порядке она не спешила. Расставаться с автомобилем в счёт погашения задолженности не захотела.

Как выяснилось, в собственности новокузнечанки есть ещё одна квартира. Судебные приставы отправились по новому адресу и обнаружили машину должницы во дворе дома.

Транспортное средство было арестовано и оставлено на ответственное хранение женщине. Если в течение 10 дней она не оплатит всю сумму долга, автомобиль передадут на реализацию.