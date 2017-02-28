Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
В Новосибирск придёт долгожданное тепло

В Госдуме предложили демонтировать мавзолей и захоронить Ленина

Сегодня 07:15
939
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs2.4sqi.net

Мавзолей на Красной площади в Москве и мумия советского вождя не дают покоя депутатам.

Тело Владимира Ленина нужно захоронить, а усыпальницу демонтировать, считает член партии ЛДПР Иван Сухарев. С просьбой рассмотреть этот вопрос он обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, пишет SU.

Мы уже живём в другом обществе и по другим законам. Нужно уже поставить точку и примирить «красных» и «белых», похоронив большевистских вождей, — уверен автор предложения.

Ранее свою точку зрения по этому поводу озвучил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что к вопросу захоронения Ленина нужно подходить аккуратно и не предпринимать шагов, разделяющих общество.

Комментарии 22
Добавить комментарий
аватар
Сказочник 194
5 17
Руки прочь от мавзолея там скоро подселение планируется. А вдруг это оскорбление коммунистов?
ответить
аватар
Екарный Бабай
29 6
Ну в стране ж проблем больше нет .
ответить
аватар
Читатель
18 16
Ну в стране ж проблем больше нет .
Вот именно, что это затратная проблема:
По оценкам российского правительства, на все, связанное с Мавзолеем, включая охрану и содержание тела Ленина, уходит полтора миллиона долларов в год.
Их есть на что потратить.
ответить
аватар
Ветер перемен...
10 6
Покоя он им не даёт. Правильно,дрожат ****** долго им осталось страну уничтожать.
ответить
аватар
Прохожий
1 8
Свято место пусто не бывает.
ответить
аватар
Василий
19 4
Вот именно, что это затратная проблема:
По оценкам российского правительства, на все, связанное с Мавзолеем, включая охрану и содержание тела Ленина, уходит полтора миллиона долларов в год.
Их есть на что потратить.
Читатель ты не очень умён.А если умён,тогда посчитай сколько миллионов долларов уходит на эту бесполезную думу. Вот туда то и уходит уйма средств. И прибавь ещё местных дармоедов.А их не на что что ли потратить. Вот если их посадить на средний заработок по России и отобрать все льготы,это касается зажравшихся чинов вот тогда БЫ все зажили счастливо. Но мешает это БЫ.
ответить
аватар
Читатель
16 13
Читатель ты не очень умён.А если умён,тогда посчитай сколько миллионов долларов уходит на эту бесполезную думу. Вот туда то и уходит уйма средств. И прибавь ещё местных дармоедов.А их не на что что ли потратить. Вот если их посадить на средний заработок по России и отобрать все льготы,это касается зажравшихся чинов вот тогда БЫ все зажили счастливо. Но мешает это БЫ.
Речь не о Думе, а о Мавзолее. Какой смысл тратить миллионы долларов на содержание тела?
ответить
аватар
+100
8 8
Речь не о Думе, а о Мавзолее. Какой смысл тратить миллионы долларов на содержание тела?
+100
ответить
аватар
Пенсионер
9 4
Вот именно, что это затратная проблема:
По оценкам российского правительства, на все, связанное с Мавзолеем, включая охрану и содержание тела Ленина, уходит полтора миллиона долларов в год.
Их есть на что потратить.
Правильна!
На повышение зарплаты наших любимых депутатов!
А Ваню Сухарева - как главного стукача, наградить месячной пайкой, потребительской корзиной среднестатического российского пенсионера!
Пусть на неё попробует прожить, а то депутаты жалуются на свои буфеты и столовые, мол цены шибко высокие, да после их посещения в зале заседаний становится душно. Даже тем их жалким остаткам, что не успели сбежать и прогулять работу.
ответить
аватар
местный-2
6 5
Представил как Сухарев сидит над ведерком с мыльным раствором и пускает пузыри,а вокруг(родственники друзья,просто мимо проходили) все восторгаются и с умилением переговариваются друг с другом:"Пусть ребенок потешится пока маленький".
Вот ничем это не назовешь как заси(в этом месте многоточие)...ем мозгов в то время,когда в стране есть реальные проблемы,которые и надо решать, и которые созданы именно такими милыми и непосредственными детишками....только нарядившимися в дорогие костюмы.
ответить
аватар
местный-2
12 10
Речь не о Думе, а о Мавзолее. Какой смысл тратить миллионы долларов на содержание тела?
Затратная тема???
Так у нас весь бюджет так построен,что есть доходная часть,а есть расходная.
Конечно это уход в сторону .Взять пример с тем же Абрамовичем...десятки и сотни миллионов уходит ежегодно у него на яхты,клубы ,пароходы,самолеты и т.д.
Но деньги-то он черпает из России...
Мавзолей и В.И.Ленин это часть нашей истории.
Мы что,с приходом каждой новой власти,будем нанимать бульдозер,чтобы зачистить дела /проделки предыдущих поколений?.....
ответить
аватар
Пенсионер
12 5
Речь не о Думе, а о Мавзолее. Какой смысл тратить миллионы долларов на содержание тела?
В нашей стране сегодня нет никакой идеологии, национальной идеи. Нет ничего и никого! Вот в других странах есть, а у нас нет!
Всё ******* и обгадили наши вожди, не дав взамен НИЧЕГО!
А в думе вообще любимое занятие покопаться, найти повод что-то вымазать гуаном.
Лучше ба на себя со стороны посмотрели наши алчные, болтливые, жадные, непорядочные, ленивые, мелочные депутаты. Ведь все только для себя и на себя.
А смотришь, то Митрофанов уголовщину устроил и за бугор убежал, то Пономарев, туда же с неправедно нажитым ринулся. То с такой великой помпой, после межфракционной свадьбы, Максакова с Вороненковым в Украину сбежали.
И эти люди, что устроили и утвердили жалкое существование нашему народу, что то выявляют, кого то обвиняют?!...
ответить
аватар
Думаю, что
11 4
Вот именно, что это затратная проблема:
По оценкам российского правительства, на все, связанное с Мавзолеем, включая охрану и содержание тела Ленина, уходит полтора миллиона долларов в год.
Их есть на что потратить.
На думу уходят миллиарды!
Их самих дешевле разогнать, здание сдать в аренду, а выделенные на них деньги распределить по стране на борьбу с нищетой, наркоманией, безработицей.
ответить
аватар
бортовой самописец
4 8
Речь не о Думе, а о Мавзолее. Какой смысл тратить миллионы долларов на содержание тела?
Нельзя покойников трогать ! Дурной тон. Не вами положен и не вам решать.
ответить
аватар
123
12 0
А чем мавзолей отличается от других сооружений в виде церковных храмов, в которых тоже имеются захоронения либо хранятся останки ? Такое же культовое сооружение, но другой религии - коммунистической, которая впрочем ОСОБО ОТ ДРУГИХ И НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ.
ответить
аватар
дп
9 3
Ну в стране ж проблем больше нет .
Согласно полностью, над Украиной стебутся за то что при общей разрухе они памятники сносят, а сами чем лучше.
ответить
аватар
Кент
4 8
Вот именно, что это затратная проблема:
По оценкам российского правительства, на все, связанное с Мавзолеем, включая охрану и содержание тела Ленина, уходит полтора миллиона долларов в год.
Их есть на что потратить.
Ну ты клоун , прям клоун корунов
Посчитал он , клоун ты мажоров и миллиардные хищения посчитай
ответить
аватар
Ал.
8 4
А чем мавзолей отличается от других сооружений в виде церковных храмов, в которых тоже имеются захоронения либо хранятся останки ? Такое же культовое сооружение, но другой религии - коммунистической, которая впрочем ОСОБО ОТ ДРУГИХ И НЕ ОТЛИЧАЛАСЬ.
Так эти останки захоронены в гробах, замурованы, уложены в раки и т. д., а не выставлены на всеобщее обозрение. Египетские мумии и то открывают не чаще, чем раз в сто или пятьдесят лет для археологических или генетических исследований. А здесь каждый день люди ходят и глазеют. А может это карма данного человека за его злодеяния, что уже сто лет его тело не находит успокоения? Люди, уважающие его как личность, сжальтесь над его бренными останками, не удерживайте их на земле для потехи глазеющей толпы!
ответить
аватар
Горожанка
5 1
Те кто говорит, что это часть истории, Вам не приходило в голову, что не очень-то "нормально" положить мертвого человека (пусть даже и вождя) посреди столицы и каждый день пускать толпы людей пялиться на него. Должно же быть хоть какое-то уважение к усопшим. Ну хотите сохранить память, сделайте посмертную маску, скульптуру, и отдайте уже дань памяти человеку и отпустите на покой.
ответить
аватар
..................
8 0
"... 6 марта 1923 года , когда у Володи случился рецидив и состояние его здоровья резко ухудшилось, он обратился ко мне с просьбой.
«Надюша, - сказал он, - очень прошу, постарайтесь с Маняшей (сестра Ленина Мария Ильинична) сделать всё, чтобы меня похоронили рядом с мамой».
Когда Володю перенесли из Горок в Москву, я передала его просьбу Сталину. А он сказал: «Владимир Ильич больше принадлежал партии. Ей и решать, как с ним поступить».
Я ничего не могла ответить этому человеку».
ответить
аватар
ага .....
13 0
Затратная тема???
Так у нас весь бюджет так построен,что есть доходная часть,а есть расходная.
Конечно это уход в сторону .Взять пример с тем же Абрамовичем...десятки и сотни миллионов уходит ежегодно у него на яхты,клубы ,пароходы,самолеты и т.д.
Но деньги-то он черпает из России...
Мавзолей и В.И.Ленин это часть нашей истории.
Мы что,с приходом каждой новой власти,будем нанимать бульдозер,чтобы зачистить дела /проделки предыдущих поколений?.....
Мавзолей? Так он же останется. Пусть сделают музей, но тело вынесут и похоронят, как полагается.
А часть истории - это не тело усопшего, а его прижизненные дела и поступки.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ