Мавзолей на Красной площади в Москве и мумия советского вождя не дают покоя депутатам.

Тело Владимира Ленина нужно захоронить, а усыпальницу демонтировать, считает член партии ЛДПР Иван Сухарев. С просьбой рассмотреть этот вопрос он обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, пишет SU.

Мы уже живём в другом обществе и по другим законам. Нужно уже поставить точку и примирить «красных» и «белых», похоронив большевистских вождей, — уверен автор предложения.

Ранее свою точку зрения по этому поводу озвучил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что к вопросу захоронения Ленина нужно подходить аккуратно и не предпринимать шагов, разделяющих общество.