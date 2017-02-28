В Кемеровской области мужчина несколько часов держал супругу в погребе.

Такие кардинальные меры глава семйества принял, чтобы женщина не устраивала ему скандалы из-за пьянки.

Семейная драма разыгралась в Белове. По словам 41-летней женщины, её 60-летний муж несколько дней выпивал. После очередной дозы спиртного мужчина закрыл жену в погребе.

Через несколько часов он освободил женщину из заточения, та сообщила о случившемся в полицию.

Глава семейства озвучил свою правду: запереть супругу он решил после того, как она устроила очередной скандал. Мужчине не понравилось, что супруга мешает ему выпить.

Беловчанина задержали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка доставили дебошира в отдел полиции.