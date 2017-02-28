Минстрой намерен ужесточить перепланировку в квартирах
Сегодня 07:40
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Минстрой предложил подтверждать перепланировки на собраниях собственников.
Согласие на перевод квартир в нежилой фонд и перепланировку должно давать общее собрание собственников. Об этом сообщили в Минстрое.
В ведомстве отметили, что в случае проведения переустройства или перепланировки помещений необходимо согласие 50% собственников дома, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему.
Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.
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И вообще, среди соседей не достаточно специалистов в области строительства.
Сейчас выбор планировок огромен, покупайте что хотите и не **** мозги соседям своими вечными ремонтами.
Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
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Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
----------
Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
----------
Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
не нашел такую в инф.ленте.
ребят, делайте прямые ссылки, как это делают ваши конкуренты..