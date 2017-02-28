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Недвижимость и строительство

Минстрой намерен ужесточить перепланировку в квартирах

Сегодня 07:40
1422
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
t-kurer.ru

Минстрой предложил подтверждать перепланировки на собраниях собственников.

Согласие на перевод квартир в нежилой фонд и перепланировку должно давать общее собрание собственников. Об этом сообщили в Минстрое.

В ведомстве отметили, что в случае проведения переустройства или перепланировки помещений необходимо согласие 50% собственников дома, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему.

Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.

Комментарии 15
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Читатель
37 3
Будет дурдом, липовые или договренные подписи в своих интересах. Или наоборот, все законно, но с соседями не сложилось - не подпишут.
И вообще, среди соседей не достаточно специалистов в области строительства.
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djdfy
16 3
Точно, кухарки будут согласовывать перепланировку. Страна советов и ...
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Ната
20 3
Согласие на вывод квартир в нежилой фонд хорошо бы согласовывать с собственниками картир. А то вместо квартир пивнушки открывают или гостиницы ... покоя нет !
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новокузнечанка
9 10
правильно, а то стены убирают, потом дома рушатся, а никто же не задумывается что каждая стена несет определенную нагрузку, не просто так же эти расчеты делаются при проектировании домов.................................
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Владимир
26 2
правильно, а то стены убирают, потом дома рушатся, а никто же не задумывается что каждая стена несет определенную нагрузку, не просто так же эти расчеты делаются при проектировании домов.................................
А при чём здесь мнение соседей, да многие даже не смогут отличить несущую стену от перегородки, при чем здесь мнение соседей?
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местный-2
11 0
Предлагать то,что в жизни воплотить нереально.Зачем это?
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Mugler
0 6
Всё правильно, когда сам заинтересован человек он разбирается в вопросе лучше любого специалиста.
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777
7 4
ну туалет с ванной соеденить можно уж и без разрешения...а то через суд 5 т,руб...или через разрешения на перепланировку 17 т руб...бред!!!
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y
0 0
А где предложил? Когда предложил? Мишуня хлеб свой зря ест?
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777
2 7
Поддерживаю идею! Задрали эти переносчики. Кухню в спальню, зал в кухню и т.д. Не говоря уже про несущие стены.
Сейчас выбор планировок огромен, покупайте что хотите и не **** мозги соседям своими вечными ремонтами.
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черт побери, Михаил,
7 0
видимо мы обучались родной речи у разных учителей.

Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
----------
Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
ответить
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111
0 0
видимо мы обучались родной речи у разных учителей.

Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
----------
Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
их там разгонять надо! набрали всяких **********
ответить
аватар
111
0 0
видимо мы обучались родной речи у разных учителей.

Согласитесь, "ужесточить перепланировку" и "ужесточить требования к перепланировке", несколько разнятся.
----------
Предлагаю расширить открытые вакансии на ВГ, и прибавить к требуемому журналисту, ставку корректора.
Готов на фриланс за 10 -30 тыс.руб.
их там разгонять надо! набрали всяких **********
ответить
аватар
123
0 0
откуда новость ВГ???
не нашел такую в инф.ленте.
ребят, делайте прямые ссылки, как это делают ваши конкуренты..
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