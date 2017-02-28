Минстрой предложил подтверждать перепланировки на собраниях собственников.

Согласие на перевод квартир в нежилой фонд и перепланировку должно давать общее собрание собственников. Об этом сообщили в Минстрое.

В ведомстве отметили, что в случае проведения переустройства или перепланировки помещений необходимо согласие 50% собственников дома, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему.

Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.