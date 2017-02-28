В Кемерове тяжеловесным транспортным средствам на месяц включат красный свет.

С 27 марта по 25 апреля в столице Кузбасса введут весеннее ограничение движения большегрузов. Эта мера принята для предотвращения разрушения асфальта городских магистралей, сообщает пресс-служба мэрии.

Для информирования водителей установят соответствующие дорожные знаки.

Специалисты Центра организации дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД будут проводить взвешивания транспорта в круглосуточном режиме, причём не только на всех въездах в город, но и на дополнительных специально оборудованных и сертифицированных площадках.

Специалисты горадминистрации напоминают: ограничения перевозок касаются транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на одиночную ось которых превышают 6 тонн. Временный запрет не распространяется на рейсовые и туристические автобусы, троллейбусы. Также под него не попадают перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, спецтехника и автотранспорт жилищно-коммунальных и дорожно-эксплуатационных муниципальных предприятий города, спецавтомобили аварийных и оперативных служб.