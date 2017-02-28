Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… Как-то — ещё в позапрошлом веке — классик русской литературы Лев Толстой написал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. И это круто! Но прежде чем окунуться с головой в своё ничем особо не примечательное семейное счастье, надо точно устроить особенную свадьбу — одну и на всю жизнь… Потому что главный тренд этой весны — именно такие незабываемые свадьбы!

Свадебное платье и образ невесты

Марина Анищенко, директор свадебного салона «Богиня»:

— Главное в образе невесты — естественная красота. Это нежные акценты нюдового макияжа, свежий румянец, использование живых цветов. А на смену тяжёлым объёмным нарядам пришли лёгкие фактуры. В образе невесты нового свадебного сезона 2017 года на пике популярности два основных тренда. Первый — изысканный минимализм и лаконичность в деталях в стиле 60-х годов прошлого столетия. Эти платья шьются из свадебного королевского атласа цвета айвори или классического белого. Причём такой наряд почти всегда украшает великолепный шлейф. Второй тренд — шикарное кружевное платье с эффектом «тату». Его цвет предлагается в нескольких сочетаниях: розово-белое, мокко с белым, лавандовый с белым, фуксия с белым. Такие платья обычно украшены роскошно декорированными спинками и эффектными рукавами.

Распахнув двери нашего салона, вы попадаете в настоящее царство свадебного платья, а уютная домашняя атмосфера «Богини» поможет каждой невесте сделать единственно правильный выбор — найти единственное и неповторимое свадебное платье своей мечты! Мы предлагаем самые разные модели — от классики до свадебного авангарда, в размерах с 38 до 56, по приемлемым ценам. А наши профессиональные консультанты непременно доведут ваш образ до совершенства. По вашему желанию мы добавим стразы, кружево, поясок на вашу модель. У нас работает мастерская по подгону длины и корректировке платья по фигуре. Свадебный салон «Богиня» работает только с производителями и является их официальным представителем в Кемеровской области. Ждём на примерку всех очаровательных богинь!

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 15. Тел.89 234 760 208 Инстаграм: svadbaboginia15 https://vk.com/svadbaboginia

Организация, ведущие и концепция свадьбы

Роман Иванченко, директор Агентства Праздников «Империя», организатор:

— Создание уникального события для молодых и их гостей подразумевает многогранный сценарий торжества, отражающий в своей концепции характеры жениха и невесты, особенность и колорит пары. Следует гармонично связать вместе сюжет, декор, свет и звук, спецэффекты и постановку, эмоциональные сюрпризы и флешмобы. В тренде более камерные свадьбы, на которых присутствуют только члены семьи и близкие друзья. В новом сезоне лучше отказаться от большого количества разъездов в пользу проведения всего свадебного дня на одной площадке. Если заранее составить тайминг, подготовить несколько зон — зону церемонии, лаунж-зону, фотозону и другие — и продумать развлекательную программу, ваш праздник пройдёт весело и при этом без лишней суматохи и нервов.

Металлик, геометрия, лофт, модерн — такие необычные и казалось бы совсем «несвадебные» идеи сейчас на пике популярности. Не бойтесь сочетать несколько концепций или добавлять в определённую стилистику неожиданные детали и вообще не бойтесь своих желаний — именно так рождаются самые незабываемые праздники!

Большая команда Агентства Праздников «Империя» работает с 2008 года по всему Кузбассу и за его пределами. Как для организаторов и декораторов, каждая свадьба для нас уникальна, и каждый сценарий, каждая церемония готовятся непосредственно под неё. А наши ведущие нацелены на проведение качественных интерактивов и викторин, небольшой процент активных конкурсов во второй половине торжества и всегда актуальные импровизацию и юмор.

В этом сезоне мы предлагаем бесплатную подготовку свадеб — при заказе всей программы в нашем агентстве. Вы будете делиться вашими фантазиями и выбирать готовые решения, а весь спрос будет с одного организатора!

Свадебная площадка и банкет

Ксения Одинцова, F&B менеджер отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk:

— Свадьба — мероприятие, которое должно запомниться на всю жизнь и все должно быть сделано соответствуя всем пожеланиям молодоженов! Тренд на все времена — индивидуальное свадебное меню, разрабатываемое вместе с молодыми! Мы помогаем новобрачным не только вкусно накормить, но и удивить своих гостей. В настоящее время помимо высокого качества блюд и обслуживания от кухни требуется красивая и оригинальная подача, а это фирменный почерк нашего шеф-повара Ильи Власова, который считает, что визуальная составляющая также важна, как и вкус, ведь говорят, что сначала ты ешь глазами. Авторская подача блюд в отеле Park Inn by Radisson Novokuznetsk никого не оставит равнодушным. Воспользуйтесь уникальной возможностью встретиться с шеф-поваром нашего отеля, который составит персональное меню непосредственно для вашей свадьбы.

Банкетная кухня — это только одна из нескольких причин выбрать Park Inn местом проведения свадебного торжества. Стоит также отметить уникальность площадки как единственной, которая сообщается напрямую с Дворцом Бракосочетаний. Ещё одной отличительной особенностью является индивидуальный подход к каждому событию — мероприятия в отеле Park Inn характеризует внимание к каждой детали. Свадьба с размахом или скромная, традиционная или современная — каким бы вы не видели этот особенный день, для Вас мы найдём оптимальное место для его проведения и организуем его с самого начала и до конца, так что у вас навсегда останутся самые приятные воспоминания об этом событии.

В Park Inn by Radisson Novokuznetsk Вас ожидают современные банкетные залы вместимостью от 50 до 200 человек, специальные предложения от отеля, множество интересных возможностей по организации праздника. Вместе со свадебным банкетом мы будем рады вам предложить использование территории отеля для свадебной фотосессии, техническое обеспечение праздника: проектор, сцена, танцпол, — а также предоставить молодоженам один из наших номеров, специально украшенный по такому случаю, где они смогут отдохнуть от свадебной суеты.

Команда Park Inn by Radisson Novokuznetsk готова помочь провести Свадьбу Вашей мечты!

http://www.parkinn.com/hotel-novokuznetsk https://vk.com/parkinn_novokuznetsk Инстаграм: @parkinn_novokuznetsk Новокузнецк, проспект Н.С.Ермакова, 1, корп.1. Бронирование по телефону 8(3843)576−555.

Оформление и стиль свадьбы

Команда оформителей и флористов агентства «Первое Свадебное NVKZ» и салона «Первый Цветочный NVKZ»:

— Самый важный свадебный тренд 2017 года — это уход от классики к персонализированным праздникам. Молодожены всё чаще отказываются от наскучивших, неактуальных или просто непонятных традиций, но на смену выкупу, голубям и бросанию букета приходят новые традиции, которые пары наделяют своим смыслом, что делает торжество более личным и наполняет его незабываемыми эмоциями. Это может быть винная или песочная церемония, посадка растения или танцевальный флешмоб для всех гостей — вместо первого танца молодожёнов. Или что-то, придуманное только вами! Наша команда профессионалов рада предложить множество интересных вариантов, в том числе живую флористику высшего качества, а также кованные ширмы — тренд столицы 2017 года. Эта идея позаимствована из романтических западных фильмов. Разные виды декоративных ширм — особый элемент декора, на фоне которого сидят молодые, и поэтому он чаще всего попадает в объективы фотокамер.





Если же говорить о трендах свадебной флористики, то это однотонные букеты, без контрастных сочетаний или резких переходов. Самые крутые цветы нынешнего сезона — артишок, роза грин ай, тюльпаны пэррот, гвоздика грин трик, трахелиум джейд, леукодендрон, калла… И это только начало! А также — и это невероятно круто — зелёные букеты! Это тема botanical wedding или рустик — свежо, не избито, оригинально и… стойко, так как зелень в разы лучше переносит трудности цветочной жизни.

Конечно, все элементы декора должны быть выполнены в одном сбалансированном стиле. Формула красивого торжества проста — это фантазия и романтический настрой жениха и невесты в сочетании с умелыми и талантливыми руками дизайнера.

Специально для наших молодожёнов были разработаны скидочные пакеты на различные трендовые виды оформления свадеб, так что вместе с «Первым Свадебным» и «Первым Цветочным» вы ещё и сэкономите бюджет будущей семьи.

Анна Рогова, директор студии оформления воздушными шарами «Волшебный дом»:

— Благодаря своему очарованию и многоплановости применения, такой элемент оформления свадьбы, как воздушные шары, можно смело назвать идеальным вариантом. Этот декор, безусловно, находится в тренде — вне зависимости от того, как вы станете его использовать, где и когда будет проходить ваш праздник, в помещении или на открытой площадке, днём или ночью. С помощью оригинальных конструкций из воздушных шаров можно оформить любые фотосессии — пары, самой церемонии, свадебного вечера. Такой декоративный элемент может стать полноправной частью очень приятного, невинно-весёлого и даже по-детски беззаботного оформления приёмной, куда в первую очередь попадут ваши гости, а также светлым и радостным украшением доски с планом рассадки. Это самый быстрый способ сделать свой праздник ярким и запоминающимся!

Студия «Волшебный дом» рада предложить вам яркое украшение любого торжества и оригинальное оформление помещений нежными и красочными воздушными шарами, гирляндами, конструкциями и композициями. Есть у нас шары, наполненные гелием, и с поздравительной надписью, объёмные фигуры и букеты — и это не предел! Предлагаем доставку по городу, но возможен и самовывоз. Постоянным клиентам скидки.

Свадебная съёмка

Виктор Тихонов, фотограф:

— Главный тренд свадебной съёмки — это индивидуальность и даже уникальность каждой работы. Это может быть небольшая красивая фотосессия пары или подробное, внимательное к деталям «документирование» целого свадебного дня со всеми его волнительными и трогательными, яркими и весёлыми моментами. Как нет одинаковых пар и историй — так просто не может быть стандартных свадебных фотосъёмок. Главное — поймать самые атмосферные, тёплые, индивидуальные кадры и создать неповторимые портреты жениха и невесты, их родных и друзей, каждого интересного момента дня и всей свадьбы.

Разумеется, необходимо заранее всё продумать, прописать тайминг, подобрать места для съёмки. А если организовать специальную фотозону с декорациями, то вы точно попадёте в тренд — это сейчас набирает большую популярность. И очень важно найти «своего» фотографа — по стилю, по общению, по взглядам на свадебную съёмку. Ведь комфорт во время работы играет огромную роль для обеих сторон. Не каждый способен расслабиться перед камерой, а «свой» фотограф поможет легко раскрыться и комфортно чувствовать себя в кадре. Такое взаимопонимание и общие цели дадут максимально успешный и восхитительный результат. Разумеется, здесь нужен профессионализм — я, например, уже более восьми лет занимаюсь свадебной съёмкой, в том числе имею опыт работы за границей. Считаю, что одним из способов, с помощью которого пара и фотограф могут познакомиться ближе, — конечно, помимо непосредственной встречи и обсуждения всех нюансов — является фотосессия в стиле LoveStory. Во время этой неформальной съёмки вы поймёте, что необходимо исправить, а что дополнить. А возможно, всё будет настолько хорошо, что вы раз и навсегда успокоитесь, и ваш предсвадебный «мандраж» испарится. К тому же это своего рода репетиция основного действа, а так же романтичный бонус, который вы сможете использовать в свадебной шоу-программе.

Дмитрий Сбитнев, видеограф:

— Ещё один тренд, который находится на пике популярности в 2017 году, касается свадебного видео. Оно должно быть более режиссёрским, без стандартного хронометража — от сборов до фейерверка и торта. Последовательность кадров больше не следует строго по сценарию свадебного дня, а само видео создаётся в художественном ключе без соблюдения привычных стандартов. В наше время многие пары хотят чего-то необычного — не просто традиционной свадебной романтики, а чтобы свадебное видео было позитивным, оригинальным, даже драйвовым. Чтобы выполнить нестандартные пожелания молодожёнов, есть множество интересных возможностей — можно, например, организовать видеосъёмку как в воде, так и в воздухе с квадрокоптера. Но какой бы вариант вы не выбрали — романтический или драйвовый — ваш свадебный ролик обязательно должен быть уникальным и эмоциональным. А ваш свадебный видеограф должен стать в этом незаменимым помощником — ведь вы доверяете его профессиональным и просто человеческим качествам один из самых ярких и незабываемых моментов в своей жизни. Лично для меня такая видеосъёмка стала не просто работой, а частью моей жизни, в которую я вкладываю собственную душу, энергию, время. Создавая каждый новый фильм, я испытываю те же эмоции и настроение, какие чувствуют и сами молодые, и их близкие. И стараюсь передать их максимально естественно, потому что спустя годы, когда в семье уже появятся дети, они все вместе смогут посмотреть и вспомнить тот самый день, с которого всё началось!

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Свадебный торт

Ксения Новоселова, кондитер:

— Свадебный торт — это запоминающийся роскошный аккорд, который завершает симфонию любой свадьбы. Это не только приятное окончание весёлого застолья, но и старинная традиция поднесения кусочка торта жениху и невесте — как символа начинающегося медового, то есть сладкого месяца. И, разумеется, такой торт просто обязан быть необыкновенным — ведь ваша свадьба должна быть особенной, не такой как у всех! К примеру, совсем необязательно выбирать форму кругов, квадратов или сердец. А что если это будет романтический остров или сказочный замок? Украсить свадебный торт тоже можно нестандартно — не только классическими кремовыми розочками. Если он будет украшен живыми цветами, то поверьте — это удивит гостей, и ваш торт точно станут вспоминать. Если вы готовы подойти к своей свадьбе с юмором, можно изобразить на торте жениха и невесту в необычных нарядах или даже создать целую сценку. Если у невесты оригинальное платье, то можно на свадебном торте повторить его дизайн. А как красиво смотрится торт, выполненный в едином стиле и в одном цвете оформления всей свадьбы!

Не хотите переживать, что кому-нибудь может не хватить кусочка торта? Тогда закажите индивидуальные сладости — капкейки, кейк-попсы, макаронс — по числу гостей. Это сейчас в тренде. Но при таком выборе нужно вместе с кондитером обязательно продумать подставку для десертов, чтобы она смотрелась стильно, и гостям было бы удобно брать оттуда угощение. Если же вы предпочитаете более традиционный вариант, то необходимо правильно рассчитать вес свадебного торта. Рекомендуется, чтобы он был не менее 120−150 граммов на человека. Но главное — все ингредиенты вашего свадебного шедевра должны быть стопроцентно натуральными, свежими, вкусными и только высшего сорта, чтобы у вас и ваших гостей остались только самые сладкие впечатления от этого волнующего дня!