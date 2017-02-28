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Недвижимость и строительство

Дна не видно: загородные дома под Новокузнецком продолжают дешеветь

Сегодня 10:20
1831
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
to-world-travel.ru

Цены на загородные дома в Новокузнецком районе продолжают падать Особенно быстро дешевеют большие дома с огромными усадьбами. Спрос на дорогие коттеджи стремится к нулю.

Как рассказал ВашГород.ру исполнительный директор АН «Мегаполис» Сергей Балык, сейчас спрос на коттеджи минимальный. Однако на небольшие дома спрос был, есть и будет. В основном сейчас покупают готовые дома площадью до 80−100 кв. м., стоимостью до 2 миллионов рублей.

«Сейчас с приходом весны спрос активизируется. Из года в год мы наблюдаем этот всплеск именно весной. Кроме того, спросом конечно же пользуются готовые дома, т.к. сейчас стоимость готового дома значительно меньше, чем придется потратить на строительство собственного», — сообщил журналистам ВашГород.ру Сергей Балык.

По словам эксперта, в настоящее время предложение значительно превышает спрос. Это наблюдается на всём рынке недвижимости, и частные дома тому не исключение. Также Сергей Балык ответил на вопрос о том, в каких местах новокузнечане чаще всего покупают загородные дома.

«Вы часто задаете этот вопрос. Мест с красивой природой и хорошей экологией вокруг города не прибавилось, все те же места, Сосновка, Таргай, Куртуково, Кузедеево, Карлык, Ашмарино и др», — отметил эксперт.

В последние пару лет в Новокузнецке стали появляться запросы об аренде дач на лето, однако предложений пока нет. Отметим, данная услуга популярна во многих крупных городах России. Однако в Новокузнецке она пока не прижилась.

Комментарии 13
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y
3 6
Бред, сержо опять макарошки с вг развешивают.
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1
2 8
у вг кроме как на рекламу ума больше ни на что не хватает?
или опять миша мимо кассы деньги пронёс?
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Анонимный пользователь
2 2
Бред, сержо опять макарошки с вг развешивают.
Ерунды не говори
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Настя
2 3
у вг кроме как на рекламу ума больше ни на что не хватает?
или опять миша мимо кассы деньги пронёс?
А реклама чего здесь?
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Роман
7 3
А реклама чего здесь?
А многим параноикам реклама по всюду кажется. Весна обострение:)
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Анонимный пользователь
16 2
Просто владельцы домов цены неоправданно завышают, поэтому и не покупают у них их коттеджи!
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Господин с ильинки 1901
2 0
А па шо вы на "у" и "1" накинулись, Мишаня регулярно ересит, а ВГ рекламит.
Вон с ******* уже задрали.. Как будто кто-то открывает эти ссылки.
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местный-2
2 0
у вг кроме как на рекламу ума больше ни на что не хватает?
или опять миша мимо кассы деньги пронёс?
Сейчас все медиа живут за счет рекламы,разве нет?
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1
0 0
А реклама чего здесь?
читай статью , прежде чем комменты писать!
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1
0 0
Сейчас все медиа живут за счет рекламы,разве нет?
тогда пишут "на правах рекламы"
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4
3 0
А многим параноикам реклама по всюду кажется. Весна обострение:)
роман! чл"н тебе в карман!
читай статью " исполнительный директор АН «Мегаполис» Сергей Балык" -- это не реклама?
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