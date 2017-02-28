Цены на загородные дома в Новокузнецком районе продолжают падать Особенно быстро дешевеют большие дома с огромными усадьбами. Спрос на дорогие коттеджи стремится к нулю.

Как рассказал ВашГород.ру исполнительный директор АН «Мегаполис» Сергей Балык, сейчас спрос на коттеджи минимальный. Однако на небольшие дома спрос был, есть и будет. В основном сейчас покупают готовые дома площадью до 80−100 кв. м., стоимостью до 2 миллионов рублей.

«Сейчас с приходом весны спрос активизируется. Из года в год мы наблюдаем этот всплеск именно весной. Кроме того, спросом конечно же пользуются готовые дома, т.к. сейчас стоимость готового дома значительно меньше, чем придется потратить на строительство собственного», — сообщил журналистам ВашГород.ру Сергей Балык.

По словам эксперта, в настоящее время предложение значительно превышает спрос. Это наблюдается на всём рынке недвижимости, и частные дома тому не исключение. Также Сергей Балык ответил на вопрос о том, в каких местах новокузнечане чаще всего покупают загородные дома.

«Вы часто задаете этот вопрос. Мест с красивой природой и хорошей экологией вокруг города не прибавилось, все те же места, Сосновка, Таргай, Куртуково, Кузедеево, Карлык, Ашмарино и др», — отметил эксперт.

В последние пару лет в Новокузнецке стали появляться запросы об аренде дач на лето, однако предложений пока нет. Отметим, данная услуга популярна во многих крупных городах России. Однако в Новокузнецке она пока не прижилась.