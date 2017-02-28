Один из торгово-развлекательных центров в Новокузнецке вошёл в рейтинг самых интересных действующих торговых центров Сибири.
Рейтинг составили эксперты Моллы.Ru
«Место под солнцем» среди других крупнейших ТРЦ Сибири заняла новокузнецкая «Планета».
Это первый тематический шопинг-молл суперрегионального масштаба в регионе, — отмечают специалисты.
Общая площадь торгово-развлекательного центра составляет более 162 000 квадратных метров. Внутренне пространство поделено на четыре зоны: подводный мир, вода, пляж, приключения и открытия. Эти зоны поддерживаются на каждом из четырёх уровней торгового центра.
Якорные арендаторы «Планеты» — гипермаркет «Ашан», «М.Видео», «Спортмастер Гипер», «Детский мир», и мультиплекс «Формула кино» с залом IMAX.
Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал об открытии в «Планете» крупнейшего в Кузбассе парка развлечений «Мегалэнд».
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