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В Новосибирск придёт долгожданное тепло

Новокузнецкий ТРЦ признан одним из крупнейших в Сибири

Сегодня 10:14
344
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Один из торгово-развлекательных центров в Новокузнецке вошёл в рейтинг самых интересных действующих торговых центров Сибири.

Рейтинг составили эксперты Моллы.Ru

«Место под солнцем» среди других крупнейших ТРЦ Сибири заняла новокузнецкая «Планета».

Это первый тематический шопинг-молл суперрегионального масштаба в регионе, — отмечают специалисты.

Общая площадь торгово-развлекательного центра составляет более 162 000 квадратных метров. Внутренне пространство поделено на четыре зоны: подводный мир, вода, пляж, приключения и открытия. Эти зоны поддерживаются на каждом из четырёх уровней торгового центра.

Якорные арендаторы «Планеты» — гипермаркет «Ашан», «М.Видео», «Спортмастер Гипер», «Детский мир», и мультиплекс «Формула кино» с залом IMAX.

Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал об открытии в «Планете» крупнейшего в Кузбассе парка развлечений «Мегалэнд».

Комментарии 6
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y
2 4
Еще бы качество померяли. Про цены можно вообще промолчать, так как самая высокая. Так что не фиг там делать.
ответить
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Макс
1 1
Еще бы качество померяли. Про цены можно вообще промолчать, так как самая высокая. Так что не фиг там делать.
Ну и бегай в "монетки", будь здоров! )))
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Галинка
2 1
Большой и на половину пустой
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13
0 1
Половина площадей пустует) Почему бы это?
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321
0 0
Еще бы качество померяли. Про цены можно вообще промолчать, так как самая высокая. Так что не фиг там делать.
цены на что конкретно?
на аренду?
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Железный
0 0
разговор глухого с немым
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