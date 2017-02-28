Названы объекты, которые откроются в центре Новокузнецка в 2017 году.

Об этом рассказал глава Центрального района Николай Маслов, пишет SU.

В рамках программы «5 шагов благоустройства» планируется открытие нового медицинского центра «Гранд-Медика» на проспекте Кузнецкстроевском, 11 и открытие Новокузнецкого музея автотехники «Ретро-парк» — в районе ТРЦ «Глобус».

Кроме того, намечено строительство Храма святых князей Петра и Февронии на улице Кирова, 1 с обустройством сквера, а также реконструкция библиотеки «Крылья» по улице 25 лет Октября с созданием Центра традиционной русской культуры «Параскева Пятница».

Ранее ВашГород.ру писал о сроках открытия медцентра «Гранд-Медика».