ВГ, вы тоже грамотеи.
Смертельно опасное увлечение не обошло стороной юных новокузнечан.
Специалисты компании «Крибрум» посчитали, сколько детей в разных городах России стали участниками игры «Синий кит». Для этого они проанализировали несколько социальных сетей, порталов и форумов в период с октября 2016 года по февраль 2017 года.
Выяснилось, что в Новокузнецке в неё сыграли 311 детей, пишет Vse42.ru со ссылкой на газету «Известия».
Больше всего участников «Синего кита» нашлось в Москве — 1 849 человек, в в Санкт-Петербурге — 1 059, в Перми — 506.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, как уберечь ребёнка от опасного влияния так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.