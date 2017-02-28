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В Новосибирск придёт долгожданное тепло

Стало известно, сколько новокузнечан присоединилось к игре «Синий кит»

Сегодня 11:21
1137
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
t1.ea.ltmcdn.com

Смертельно опасное увлечение не обошло стороной юных новокузнечан.

Специалисты компании «Крибрум» посчитали, сколько детей в разных городах России стали участниками игры «Синий кит». Для этого они проанализировали несколько социальных сетей, порталов и форумов в период с октября 2016 года по февраль 2017 года.

Выяснилось, что в Новокузнецке в неё сыграли 311 детей, пишет Vse42.ru со ссылкой на газету «Известия».

Больше всего участников «Синего кита» нашлось в Москве — 1 849 человек, в в Санкт-Петербурге — 1 059, в Перми — 506.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, как уберечь ребёнка от опасного влияния так называемых «групп смерти» в соцсетях.

Комментарии 2
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Китобой
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Кит синий, а на картинках всюду - горбатый.
ВГ, вы тоже грамотеи.
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Alex
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Хватит уже писать про этот фейк.
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