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Названа сумма выплаты на новое жильё молодым семьям в Новокузнецке

Сегодня 11:30
1091
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
krestianin.ru

Определён норматив квадратного метра для расчета размера выплат молодым семьям Новокузнецка.

Чиновники посчитали, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» за первый квартал 2017 года равна 32 219 рублей. Этот норматив устанавливается для расчета социальной выплаты молодым семьям- участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая проводится с 2015 до 2020 года.

Отметим, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» нацелена на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания.

Выплаты по данной программе молодые семьи могут использовать по-разному:

  • для покупки квартиры или дома
  • для оплаты договора подряда при строительстве дома;
  • для первого взноса в случае получения ипотечного кредита;
  • для погашения долга по имеющемуся ипотечному кредиту или выплаты остатка паевого взноса ЖСК.
Комментарии 4
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1
9 0
столько возьни вокруг этого!
а кто нибудь, из простых смертных, что нибудь получил?
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ИВАН
3 0
Вот именно, сообщили -бы как получить выплату, какие документы собирать и куда обращаться, на каих условиях она предоставляется и.т.д
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Alis
0 0
Вот именно, сообщили -бы как получить выплату, какие документы собирать и куда обращаться, на каих условиях она предоставляется и.т.д
Для начала топаем в Комитет по делам молодежи (Кирова 64 вход напротив церквушки у цирка - 2ГИС Вам в помощь), там раньше по среда, вроде в 16-00 давали консультацию по этой программе... потом идете в жилищный отдел своего района берете список документов - потом их все сдаете... и всё копите деньги на первоначальный взнос...
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аватар
ипотечники
1 0
Для начала топаем в Комитет по делам молодежи (Кирова 64 вход напротив церквушки у цирка - 2ГИС Вам в помощь), там раньше по среда, вроде в 16-00 давали консультацию по этой программе... потом идете в жилищный отдел своего района берете список документов - потом их все сдаете... и всё копите деньги на первоначальный взнос...
Ага, добавлю... дают список документов, в который входят и справки по 1800 на каждого члена семьи и еще много чего и тут же говорят как все плохо и печально, денег на это сейчас выделяется мало, очередь очень большая, а выплаты получают лишь небольшое количество семей в год, стоять в очереди лет 7-8 будете бла бла бла... вот и думайте сами.
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