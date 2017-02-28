Определён норматив квадратного метра для расчета размера выплат молодым семьям Новокузнецка.

Чиновники посчитали, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» за первый квартал 2017 года равна 32 219 рублей. Этот норматив устанавливается для расчета социальной выплаты молодым семьям- участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая проводится с 2015 до 2020 года.

Отметим, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» нацелена на то, чтобы поддержать молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении условий проживания.

Выплаты по данной программе молодые семьи могут использовать по-разному: