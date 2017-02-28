Медицинская помощь для жителей Кемеровской области станет более доступной и качественной.

Повысить её эффективность планируется за счёт централизации системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте областного Совета народных депутатов.

По словам заместителя начальника регионального департамента охраны здоровья населения Александра Брежнева, на сегодняшний день 196 учреждений здравоохранения области получили статус государственных. Упразднены все муниципальные управления здравоохранения — они переведены на областной уровень в подведомственность департамента охраны здоровья населения.

Централизованное управление сетью учреждений здравоохранения позволит оперативно перераспределять (при необходимости) потоки пациентов между учреждениями здравоохранения области, рационально использовать имеющиеся в системе ресурсы, и в том числе кадровые, — отмечается в пресс-релизе регионального парламента.

В Новокузнецке создадут территориальное управление здравоохранения. Оно будет являться подразделением департамента охраны здоровья населения и курировать работу медицинских учреждений юга области.