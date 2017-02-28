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Кузбассовцам пообещали доступную и качественную медицинскую помощь

Сегодня 12:04
1219
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
loyelstudios.com

Медицинская помощь для жителей Кемеровской области станет более доступной и качественной.

Повысить её эффективность планируется за счёт централизации системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте областного Совета народных депутатов.

По словам заместителя начальника регионального департамента охраны здоровья населения Александра Брежнева, на сегодняшний день 196 учреждений здравоохранения области получили статус государственных. Упразднены все муниципальные управления здравоохранения — они переведены на областной уровень в подведомственность департамента охраны здоровья населения.

Централизованное управление сетью учреждений здравоохранения позволит оперативно перераспределять (при необходимости) потоки пациентов между учреждениями здравоохранения области, рационально использовать имеющиеся в системе ресурсы, и в том числе кадровые, — отмечается в пресс-релизе регионального парламента.

В Новокузнецке создадут территориальное управление здравоохранения. Оно будет являться подразделением департамента охраны здоровья населения и курировать работу медицинских учреждений юга области.

Комментарии 21
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Андрей
20 0
Очередное запудривание мозгов!Или очковтирательство!Очередной шаг к разваливанию медицины!!!!
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Андрей
22 0
вспомните как при "МОДЕРНИЦАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ",позакрывали родюдома,некоторые больныцы и ФАПы.Люди теперь за много километров добираются до больниц,поликлиник.Это очередной распил бюджета!
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1Татьяна
5 51
О, да!!! Каким образом может стать качественной медицинская услуга, если областное здравоохранение в течении 15 лет, не признаёт нарушенные права своего пациента. Здравоохранение игнорирует в течении 15 лет, нарушенный своими коллегами, МЕЖДУНАРОДНЫЙ нормативно-правовой документ!!! Данный документ был перефразирован профессором НГИУВа, в свою пользу, а не так как он есть на самом деле. И областной департамент и зам губернатора по здравоохранению, не принимают ни каких мер по данной ситуации. А ведь от правильности толкования данного документа, зависит жизнь и здоровье таких людей. Получается, специалисты намеренно убивают человека, превратив его в изгоя, не оставляя ему шансов на жизнь! И о каком качестве в медицине можно говорить? Там не у одного специалиста, близко совести нет. Все наглые и бесстыжие, они шагают по трупам.
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Прохожий
15 6
Обещать, не значит жениться.
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ню-ню
28 2
О, да!!! Каким образом может стать качественной медицинская услуга, если областное здравоохранение в течении 15 лет, не признаёт нарушенные права своего пациента. Здравоохранение игнорирует в течении 15 лет, нарушенный своими коллегами, МЕЖДУНАРОДНЫЙ нормативно-правовой документ!!! Данный документ был перефразирован профессором НГИУВа, в свою пользу, а не так как он есть на самом деле. И областной департамент и зам губернатора по здравоохранению, не принимают ни каких мер по данной ситуации. А ведь от правильности толкования данного документа, зависит жизнь и здоровье таких людей. Получается, специалисты намеренно убивают человека, превратив его в изгоя, не оставляя ему шансов на жизнь! И о каком качестве в медицине можно говорить? Там не у одного специалиста, близко совести нет. Все наглые и бесстыжие, они шагают по трупам.
При чём здесь изгой? Значение слова-то хоть прочитайте.
И второе. Вам не оставляют шансов на жизнь, т.е. Вас убивают, не давая нужную Вам группу инвалидности?
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Имя есть
30 1
О, да!!! Каким образом может стать качественной медицинская услуга, если областное здравоохранение в течении 15 лет, не признаёт нарушенные права своего пациента. Здравоохранение игнорирует в течении 15 лет, нарушенный своими коллегами, МЕЖДУНАРОДНЫЙ нормативно-правовой документ!!! Данный документ был перефразирован профессором НГИУВа, в свою пользу, а не так как он есть на самом деле. И областной департамент и зам губернатора по здравоохранению, не принимают ни каких мер по данной ситуации. А ведь от правильности толкования данного документа, зависит жизнь и здоровье таких людей. Получается, специалисты намеренно убивают человека, превратив его в изгоя, не оставляя ему шансов на жизнь! И о каком качестве в медицине можно говорить? Там не у одного специалиста, близко совести нет. Все наглые и бесстыжие, они шагают по трупам.
"...Получается, специалисты намеренно убивают человека, превратив его в изгоя, не оставляя ему шансов на жизнь! И о каком качестве в медицине можно говорить? Там не у одного специалиста, близко совести нет. Все наглые и бесстыжие, они шагают по трупам..."
А вы ничего так, для трупа 15-летней давности довольно бодренько себя ведете
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stek
1 0
Создадут очередную чиновничью структуру.....
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1Татьяна
2 4
При чём здесь изгой? Значение слова-то хоть прочитайте.
И второе. Вам не оставляют шансов на жизнь, т.е. Вас убивают, не давая нужную Вам группу инвалидности?
Ну так и прочтите, что значит это слово. Что значит то и пишу. Когда человека лишают всякого права на законные права, как это может называться? Вы понимаете, иногда бывают случаи что, человеку очень сложно согласиться с тем во что его превратили и изменить что либо, из-за коррумпированности, просто невозможно! Да есть закон, да мои права все по закону. А соответствующие органы презирают все законы для их разрешения. Так как право врача выше наших жизней, если нет связей. К сожалению бывает и такое. Я бы возможно тоже могла бы не поверить в такое. Но, когда сталкиваешься сам с этим, то появляется полный шок от происходящего! Через нашего губернатора и его зама ничего не решается т.к. передаётся в ДОЗН, а ДОЗН сами участники в этом. Через прокуратуру т.к. я являюсь инвалидом 2 группы, добиться защиты своих прав, тоже бесполезно, они просто направляют в суд. А чтобы пойти в суд, нужен юрист либо адвокат, но они тоже не соглашаются связываться с врачами. Группу инвалидности тоже изменить невозможно на соответствующую ситуации. Хотя есть решение суда. Мало того что, меня лишили нормальной жизни, отобрали доброе имя, разрушена семья и залезли в мой карман! Даже наше уважаемое УПЧ и ОНФ просто тупо отписываются! Вот и думайте, какое у нас общество, честное и справедливое. И не один не думает о том что, сам может оказаться в любой миг на таком месте. Все тесно связаны с городом с властью и ни кто за такую ситуацию не отваживается браться. Разве есть моя вина в происходящем? Есть закон не мною писан. Думаю нет моей вины и в том что, врач-кардиолог, и не просто рядовой врач, а заведующий, не смог определить порока сердца. Вот отсюда и стали расти ноги всей ситуации. Я просто против насилия и считаю каждый должен отвечать за своё содеянное! Но ......! Вот и приходится выбирать, либо согласиться с насилием(а это когда ты себя чувствуешь униженным до последнего), либо умереть! Поверьте это очень страшно! А ведь так хочется жить!!!!!!!!!!!
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1Татьяна
0 6
"...Получается, специалисты намеренно убивают человека, превратив его в изгоя, не оставляя ему шансов на жизнь! И о каком качестве в медицине можно говорить? Там не у одного специалиста, близко совести нет. Все наглые и бесстыжие, они шагают по трупам..."
А вы ничего так, для трупа 15-летней давности довольно бодренько себя ведете
Можно без издёвок, и так тяжело! Живите и наслаждайтесь пока у вас нет проблем! А устраивать потеху над чужой бедой, не советую.
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совет дня
19 1
Можно без издёвок, и так тяжело! Живите и наслаждайтесь пока у вас нет проблем! А устраивать потеху над чужой бедой, не советую.
если свою беду не пихать всем под нос, никто потешаться не станет
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ню-ню
18 1
Можно без издёвок, и так тяжело! Живите и наслаждайтесь пока у вас нет проблем! А устраивать потеху над чужой бедой, не советую.
А беда-то конкретно в чём? В том, что Вам не дают группу инвалидности, которую хотите Вы?
Т.е. у Вас сейчас 2 группа, а Вы хотите 1-ю? Вам её не дают, и поэтому Вы считаете, что Вас убивают и унижают?
Ну и логика ....
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322 223
7 1
если свою беду не пихать всем под нос, никто потешаться не станет
Вообще-то, как видно, здесь не над конкретной бедой потешаются, а над упёртостью женщины и методами её воздействия на других людей.
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1Татьяна
0 3
если свою беду не пихать всем под нос, никто потешаться не станет
Правильно! Наше общество создано только для того чтобы потешаться бедами других людей!? Очень умные мысли!
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1Татьяна
0 4
А беда-то конкретно в чём? В том, что Вам не дают группу инвалидности, которую хотите Вы?
Т.е. у Вас сейчас 2 группа, а Вы хотите 1-ю? Вам её не дают, и поэтому Вы считаете, что Вас убивают и унижают?
Ну и логика ....
Моя логика не такова. Но для вас этого просто не понять, сложновато. А потому, прекратим эту тему.
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1Татьяна
0 5
Вообще-то, как видно, здесь не над конкретной бедой потешаются, а над упёртостью женщины и методами её воздействия на других людей.
ЛЮДИ! Вообще-то, речь совсем даже не о моей беде, а скорее о том что, проблема у нас очень серьёзная в области. Это насилие и бюрократия. Один не услышал, другой придумал, а третьи не работают. Вот о чём речь. Ведь наше общество превратили в джунгли, кто сильнее то и прав. И это не правильно, и так не должно быть! Людей спаивают, садят на наркотики, на зависимость от лекарств, разве это не насилие? Всё это делается для того чтобы молчали и повиновались. А если ты против, то тебя просто убирают.
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ню-ню
17 0
Моя логика не такова. Но для вас этого просто не понять, сложновато. А потому, прекратим эту тему.
Как раз из-за группы инвалидности Вы и бьёте в одну точку, и обвиняете всех в том, что Вам никто не хочет помочь.
Общество, СМИ, прокуратура, адвокаты ... Никто не помогает ... бесплатно. А Вам так нужна эта группа ... Добивайтесь. Вместо того, чтобы в миллионный раз писать одно и то же, составьте сами исковое заявление (Интернет в помощь) - и в суд. Не хотите? Сложно? Ничего невозможного нет. Вы же вон какая упорная ... .
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Conan 0
0 0
Мне тоже кажется всё это очень подозрительным.Деньги утекут,а медиков сократят.
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1Татьяна
0 3
Как раз из-за группы инвалидности Вы и бьёте в одну точку, и обвиняете всех в том, что Вам никто не хочет помочь.
Общество, СМИ, прокуратура, адвокаты ... Никто не помогает ... бесплатно. А Вам так нужна эта группа ... Добивайтесь. Вместо того, чтобы в миллионный раз писать одно и то же, составьте сами исковое заявление (Интернет в помощь) - и в суд. Не хотите? Сложно? Ничего невозможного нет. Вы же вон какая упорная ... .
Я на общество сильно не надеюсь и не сетую. Я просто хочу через СМИ достучаться до правосудия! Изменение инвалидности это второстепенное. Если уж они так считают, так пусть будет так. Но не так и не так, решить вопрос не возможно, потому как, врачи идя на такое преступление, не ожидали что с ними кто-то будет спорить. И признать своё поражение они не хотят. А прокуратура как и все остальные, конечно на стороне врачей, а не на стороне граждан. Вы сами-то представляете себе самой без адвоката судиться? Хотя один суд я выиграла сама.
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((
6 0
ЛЮДИ! Вообще-то, речь совсем даже не о моей беде, а скорее о том что, проблема у нас очень серьёзная в области. Это насилие и бюрократия. Один не услышал, другой придумал, а третьи не работают. Вот о чём речь. Ведь наше общество превратили в джунгли, кто сильнее то и прав. И это не правильно, и так не должно быть! Людей спаивают, садят на наркотики, на зависимость от лекарств, разве это не насилие? Всё это делается для того чтобы молчали и повиновались. А если ты против, то тебя просто убирают.
Татьяна, крики в комментариях не помогут решить ни одной проблемы. Если Вас действительно так беспокоит ситуация в здравоохранении, создавайте клуб, общество, объединение, что там еще можно создать..., по данной тематике, и занимайтесь проблемой официально на общественных началах. Здесь люди высказывают свои мнения, не ведущие ни к каким результатам и последствиям. Когда Вы это наконец поймете? Не на той площадке митингуете... А если Вы все-таки дорожите своим здоровьем, так лечитесь в конце концов, чем копья впустую ломать. С наилучшими пожеланиями здоровья...
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1Татьяна
0 3
Татьяна, крики в комментариях не помогут решить ни одной проблемы. Если Вас действительно так беспокоит ситуация в здравоохранении, создавайте клуб, общество, объединение, что там еще можно создать..., по данной тематике, и занимайтесь проблемой официально на общественных началах. Здесь люди высказывают свои мнения, не ведущие ни к каким результатам и последствиям. Когда Вы это наконец поймете? Не на той площадке митингуете... А если Вы все-таки дорожите своим здоровьем, так лечитесь в конце концов, чем копья впустую ломать. С наилучшими пожеланиями здоровья...
Неожиданно!!! Спасибо за поддержку. Чтобы создавать то о чём вы пишите, нужен толковый адвокат или юрист, которых найти сложно, да ещё и на общественных началах. Я уже много раз думала над этим. Да и просто не дадут никогда такому делу дорогу. А вдруг на этой площадке найдутся единомышленники? Почему наши адвокаты в городе зависимы от власти? Хотя они должны быть независимыми! Как заставить прокуратуру защищать права простых граждан? Почему наши СМИ не хотят выносить данные темы в эфиры? Наши телеканалы и кемеровские отказываются от таких эфиров. Но, в одном маленьком городке телеканал согласился и я поеду туда конечно. Для чего вообще у нас имеются народные депутаты, которым тоже по-фигу наши проблемы? Давайте вместе думать над этим и менять свою жизнь к лучшему. Вам не надоело терять своих родных?
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((
2 0
Неожиданно!!! Спасибо за поддержку. Чтобы создавать то о чём вы пишите, нужен толковый адвокат или юрист, которых найти сложно, да ещё и на общественных началах. Я уже много раз думала над этим. Да и просто не дадут никогда такому делу дорогу. А вдруг на этой площадке найдутся единомышленники? Почему наши адвокаты в городе зависимы от власти? Хотя они должны быть независимыми! Как заставить прокуратуру защищать права простых граждан? Почему наши СМИ не хотят выносить данные темы в эфиры? Наши телеканалы и кемеровские отказываются от таких эфиров. Но, в одном маленьком городке телеканал согласился и я поеду туда конечно. Для чего вообще у нас имеются народные депутаты, которым тоже по-фигу наши проблемы? Давайте вместе думать над этим и менять свою жизнь к лучшему. Вам не надоело терять своих родных?
"Вам не надоело терять своих родных?" - Очень некорректная, если не сказать больше, формулировка. Как-то не по себе стало... Однако у Вас есть все данные для такой работы, начиная от упорства и заканчивая употребляемыми штампами-лозунгами. Дерзайте!
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