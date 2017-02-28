Власти Новокузнецка попросили горожан выбрать одну из двух схем маршрута до ТРЦ «Планета».

Опрос стартовал на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».

Жителям предложили выбрать между двумя маршрутами: «Вокзал — Стройбаза» и «ТРК „Планета“ — Авторынок», пишет SU.

Поделиться своим мнением можно до 30 марта.