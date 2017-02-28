В Новокузнецке хотят запустить новый маршрут до ТРЦ «Планета»
Сегодня 12:53
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Власти Новокузнецка попросили горожан выбрать одну из двух схем маршрута до ТРЦ «Планета».
Опрос стартовал на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».
Жителям предложили выбрать между двумя маршрутами: «Вокзал — Стройбаза» и «ТРК „Планета“ — Авторынок», пишет SU.
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