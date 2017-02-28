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В Кузбассе крупная торговая сеть признана банкротом

Сегодня 14:22
1136
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn14.img22.ria.ru

Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение в отношении известной торговой сети.

Речь идёт об ООО «Система Чибис». Суд признал его банкротом, сообщает «Коммерсант».

Напомним, заявление о банкротстве компания подала в ноябре прошлого года. Причиной стали долги перед кредиторами.

Первые магазины «Чибис» появились в Кемерове в 1992 году. Несколько лет назад в сеть входили 180 магазинов в шести регионах Сибири. К началу ноября 2016 года их осталось 108.

В апреле 2016 года контроль над активами группы за долги перешёл к структурам банковской группы «МДМ-Бинбанк». Около полугода компания работала под контролем нового собственника. В ноябре прошлого года в ней было введено наблюдение.

Почти вся недвижимость, которую арендовала сеть, сдана в аренду другим розничным сетям. В основном их заняли барнаульская «Мария-Ра» и краснодарский «Магнит».

Комментарии 5
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1Татьяна
6 0
В самом начале всегда магазины хорошие, но потом ...... .
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Бусина
2 0
В самом начале всегда магазины хорошие, но потом ...... .
В 2007 уже были не магазины, а помойка!!!
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местный-2
0 0
Самое смешное,что заставь любую сеть расплатиться по долгам и история будет ровно та же,да и сам "МДМ-Бинбанк"такая же организация-банкрот....только время не пришло,но заявят желание все вкладчики и держатели акций изъять свое кровное и все....прощай.
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местный-2
0 0
В 2007 уже были не магазины, а помойка!!!
Я был в первом магазине в Кемерово.Все было организовано на высшем уровне.Конечно ,это все на фоне полнейшей тогда разрухи.
Но не все так однозначно в этом бизнесе.А.Колесник понимала уже тогда,что это игра с шулерами их же картами,поэтому,очевидно,просчитывала и такую ситуацию.
Не было смысла вкладываться в развитие...что успел,то успел.
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