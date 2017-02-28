Арбитражный суд Кемеровской области вынес решение в отношении известной торговой сети.
Речь идёт об ООО «Система Чибис». Суд признал его банкротом, сообщает «Коммерсант».
Напомним, заявление о банкротстве компания подала в ноябре прошлого года. Причиной стали долги перед кредиторами.
Первые магазины «Чибис» появились в Кемерове в 1992 году. Несколько лет назад в сеть входили 180 магазинов в шести регионах Сибири. К началу ноября 2016 года их осталось 108.
В апреле 2016 года контроль над активами группы за долги перешёл к структурам банковской группы «МДМ-Бинбанк». Около полугода компания работала под контролем нового собственника. В ноябре прошлого года в ней было введено наблюдение.
Почти вся недвижимость, которую арендовала сеть, сдана в аренду другим розничным сетям. В основном их заняли барнаульская «Мария-Ра» и краснодарский «Магнит».
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