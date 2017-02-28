Этой весной мужчины, (да, что уж греха таить и не только мужчины) Новокузнецка имели уникальную возможность поздравить любимых женщин с 8 Марта особым образом.
Партнеры проекта АО «Центрпродсервис» в лице сети магазинов «Ближний», Универсам, Европейские продукты, «ВашГород.ру», сообщество путешественников «Приятные Приключения», кафе правильного питания «Овсянка» мастерская танца и вокала «Либерте», «8 проходная», компании «Омский бекон» и «Мастер продукт», и ресторан «Зори Запсиба», салон цветов и подарков «All for you» провели конкурс на лучшее поздравление с этим весенним праздником.
На сайт конкурса выкладывались фото и видео с добрыми искренними словами любви и пожеланий. Каждый имел возможность поздравить жену, дочь, маму или даже всех женщин страны!
Лучшие выражения чувств удостоились ценных подарков от организаторов — в Международный женский день любимым женщинам, чьи поздравления оказались самыми искренними, были вручены призы.
И пусть скептики говорят, что праздник этот искусственный — в ответ мы можем показать фотографии тех самых женщин, которым достались заслуженные подарки. На их лицах зажглись столь искрометные улыбки, что мы решили приложить все усилия, чтобы сделать этот конкурс традицией!
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