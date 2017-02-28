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В Новосибирск придёт долгожданное тепло

На кузбасских реках начали взрывать лёд

Сегодня 14:48
386
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

В Кузбассе продолжается подготовка к паводку.

Специалисты приступили к взрывным работам на реках. В среду, 15 марта, их провели на двух затороопасных участках Томи в посёлке Ортон в Междуреченске, пишет SU.

В четверг, 16 марта, аналогичные мероприятия пройдут в междуреченском посёлке Теба, до 24 марта — в посёлке Майзас.

На выездном заседании глава Таштагольского района Владимир Макута назначил взрывные работы на реках Мрассу, Пызас, Кабырза на 20 марта. Вскрытие этих трёх рек в Усть-Кабырзе определяет ход паводка и в районе, и в соседних территориях — Новокузнецке, Междуреченске и Мысках, отмечает источник.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о прогнозах сложного паводка в этом году и о том, какие территории попадают в зону особого риска.

Комментарии 7
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Дон Хенаро 38750
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Требуем ответа в Новокузнецке!

13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам.

26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России.

Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь"
26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00

https://vk . com/event142708716
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Дон Хенаро
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Все на митинг
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Дон Хенаро 38750
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А что есть Гайд-парк?
Гайд-парк стал синонимом места, где можно свободно провозглашать и отстаивать любые идеи. Во времена перестройки «гайд-парками» в городах СССР стали называть места собраний (обычно на открытом воздухе) представителей разных политических и философских течений с целью пропаганды своих взглядов.

Гайд парк это официально выделенный властями клочок земли в городе где можно собираться и выражать свою гражданскую позицию в форме митингов,акций протеста(в мирных рамках) БЕЗ ВСЯКИХ СОГЛАСОВАНИЙ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ. В Новокузнецке такое место площадь у кинотеатра Сибирь!


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Читатель
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Дон Хенаро:
Требуем ответа в Новокузнецке!

13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам.

26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России.

Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь"
26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00

https://vk . com/event142708716
Что за ссылка? Не по теме переходит
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Дон Хенаро 38750
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Что за ссылка? Не по теме переходит
Уберите пробелы перед точкой и после точки, к сожалению идиотские настройки ленты комментариев ВГ не пропускают ссылки,приходится выкручиваться
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