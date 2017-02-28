В Кузбассе продолжается подготовка к паводку.

Специалисты приступили к взрывным работам на реках. В среду, 15 марта, их провели на двух затороопасных участках Томи в посёлке Ортон в Междуреченске, пишет SU.

В четверг, 16 марта, аналогичные мероприятия пройдут в междуреченском посёлке Теба, до 24 марта — в посёлке Майзас.

На выездном заседании глава Таштагольского района Владимир Макута назначил взрывные работы на реках Мрассу, Пызас, Кабырза на 20 марта. Вскрытие этих трёх рек в Усть-Кабырзе определяет ход паводка и в районе, и в соседних территориях — Новокузнецке, Междуреченске и Мысках, отмечает источник.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о прогнозах сложного паводка в этом году и о том, какие территории попадают в зону особого риска.