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В Новосибирск придёт долгожданное тепло

В Новокузнецке заработал новый светофор

Сегодня 15:12
215
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kp.md

Новокузнецким пешеходам упростили жизнь.

В районе остановки общественного транспорта «Ломоносова» по улице Точилино запущен светофор вызывного типа.

Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть, — рекомендуют специалисты УДКХиБ Новокузнецка.

Водителей призывают быть внимательными при проезде данного пешеходного перехода, заранее снижать скорость и с пониманием относиться к тем, кто не за рулём.

Комментарии 1
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Дон Хенаро 38750
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Требуем ответа в Новокузнецке!

13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам.

26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России.

Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь"
26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00

https://vk . com/event142708716
(убираем пробелы перед точкой и после нее)
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