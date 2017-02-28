Новокузнецким пешеходам упростили жизнь.

В районе остановки общественного транспорта «Ломоносова» по улице Точилино запущен светофор вызывного типа.

Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что для перехода дороги нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала светофора, и только после этого выходить на проезжую часть, — рекомендуют специалисты УДКХиБ Новокузнецка.

Водителей призывают быть внимательными при проезде данного пешеходного перехода, заранее снижать скорость и с пониманием относиться к тем, кто не за рулём.