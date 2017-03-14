Мужчина на внедорожнике целенаправленно наехал на 10-летнего мальчика, а после поставил его на колени.

Инцидент произошёл 9 марта в Приозёрске Ленинградской области. Двое мальчишек играли вблизи проезжей части и стреляли из игрушечного автомата по машинам. Детская «войнушка» разозлила водителя внедорожника Владимира Бельского. Он резко развернулся на машине и начал догонять мальчиков.

Одному ребёнку удалось убежать, второго мужчина сбил. После этого он вышел из машины, поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда полиции.

Позже родители потерпевшего обратились к медикам. Врачи диагностировали у школьника ушиб головы и сотрясение мозга, передают «Вести.ру».

В настоящее время Бельскому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отмечает ведомство, вместо того, чтобы отправиться к следователю, водитель скрылся и раздавал комментарии в СМИ. Его объявили в розыск. Полицеские задержали Владимира Бельского, когда тот ехал на одно из ток-шоу.

По словам самого обвиняемого, таким образом он пресекал хулиганские действия ребятишек.

Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном, — уточняется в пресс-релизе Следкома.

По информации «Российской газеты», 54-летний обвиняемый является предпринимателем.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего займётся отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области. Процесс взят на личный контроль председателя Следственного комитета России.