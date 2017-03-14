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Водитель специально сбил ребёнка в «воспитательных целях»

Сегодня 16:01
1377
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
misanec.ru

Мужчина на внедорожнике целенаправленно наехал на 10-летнего мальчика, а после поставил его на колени.

Инцидент произошёл 9 марта в Приозёрске Ленинградской области. Двое мальчишек играли вблизи проезжей части и стреляли из игрушечного автомата по машинам. Детская «войнушка» разозлила водителя внедорожника Владимира Бельского. Он резко развернулся на машине и начал догонять мальчиков.

Одному ребёнку удалось убежать, второго мужчина сбил. После этого он вышел из машины, поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда полиции.

Позже родители потерпевшего обратились к медикам. Врачи диагностировали у школьника ушиб головы и сотрясение мозга, передают «Вести.ру».

В настоящее время Бельскому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия и незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отмечает ведомство, вместо того, чтобы отправиться к следователю, водитель скрылся и раздавал комментарии в СМИ. Его объявили в розыск. Полицеские задержали Владимира Бельского, когда тот ехал на одно из ток-шоу.

По словам самого обвиняемого, таким образом он пресекал хулиганские действия ребятишек.

Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном, — уточняется в пресс-релизе Следкома.

По информации «Российской газеты», 54-летний обвиняемый является предпринимателем.

Выяснением всех обстоятельств произошедшего займётся отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области. Процесс взят на личный контроль председателя Следственного комитета России.

Комментарии 20
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ВАня
17 10
Он, конечно, неадекват, но и поступок ребенка в 10 лет разве не наказуем? Может родителям дитять стоит подумать о том, что это пока ненаказуем, что стрелял по проезжающим машинам шариками и если подобного не пресечь, не объяснить ребенку, то дальнейшие поступки могут быть печальны( начнет стрелять или бросать камни и т.д. Именно потому что не получит порицания и подумает, что ему позволено.
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ага
12 28
дебила кусок...
Кто? 10-летний оболтус?
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Солнышко
17 38
Если бы тронули мою машину. Я бы тоже по ушам настучала. Дети сейчас конкретные отморозки. А как приходится отвечать ,так сразу в кусты.
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11111
14 25
"Двое мальчишек играли вблизи проезжей части и стреляли из игрушечного автомата по машинам".
Вот это игрушки. Или дитяткам ненаглядным можно всё?Правильно, что проучил. Если родители не могут.
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2
8 17
Неправда. Он его не сбивал. А в остальном, на войне, как на войне: проиграл - стой на коленях.
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*
4 11
Переезжать машиной это конечно перебор, даже не обсуждается, но за ********** выходки настучать деткам по ушам нужно. Иначе они совсем распоясаются. Особенно это полезно тем, у кого нет мужской руки дома. Свой отец не объяснил, что хорошо что плохо, так пусть хотя бы чужой донесёт.
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Сказочник 207
4 17
Молодец! Теперь то ребёнок поймёт! Предлагаю, вобще сделать это обязательным воспитательным процессом (нет)
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1
28 3
"Двое мальчишек играли вблизи проезжей части и стреляли из игрушечного автомата по машинам".
Вот это игрушки. Или дитяткам ненаглядным можно всё?Правильно, что проучил. Если родители не могут.
ты даун? он ребенка на машине сбил! это правильно? ты сам ребенком не был? есть претензии предъявляй родителям ! с каких пор самосуд это правильно? тем более к ДЕТЯМ!
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1
41 9
что за твари здесь собрались? кретин сбил намеренно ребенка и поставил на колени! из-за куска железа! вам железо дороже? есть менты суды родители! разбирайтесь!
если б так поступили с моим ребёнком я собственными руками его удавил бы!
а вы недоумки сами детьми не были? не ********** в огородах яблоки не таскали? на иван купала водой не обливались? представляю чё было бы если бы вас сейчас облили ! обоср@лись бы от возмущения?!
ЭТО ДЕТИ!!! и против них кусок железа!!! и вы отдали голос куску железа!!! у вас наверно детства не было , гнобили вас в детстве ! вот вы и озлобленные на весь мир...
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111
2 0
Там же сказано имитируя стрельбу,я так понимаю они вообще не стреляли,а делали вид
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Михаил
4 3
Где говорится, что стреляли. Сказано что иметировали стрельбу по автомобилям из игрушечного автомата. По факту нарушение ПДД, причинение вреда здоровью, нравственные и физическое. И на месте родителей машину сжечь.
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Леонора
4 2
Если бы за вашим дитем на машине как за зайцем будут гоняться,ой что будет....ой как рычать то будете...
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руся
6 19
Переезжать машиной это конечно перебор, даже не обсуждается, но за ********** выходки настучать деткам по ушам нужно. Иначе они совсем распоясаются. Особенно это полезно тем, у кого нет мужской руки дома. Свой отец не объяснил, что хорошо что плохо, так пусть хотя бы чужой донесёт.
Да где он его ПЕРЕЕХАЛ???????
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^
25 1
что за твари здесь собрались? кретин сбил намеренно ребенка и поставил на колени! из-за куска железа! вам железо дороже? есть менты суды родители! разбирайтесь!
если б так поступили с моим ребёнком я собственными руками его удавил бы!
а вы недоумки сами детьми не были? не ********** в огородах яблоки не таскали? на иван купала водой не обливались? представляю чё было бы если бы вас сейчас облили ! обоср@лись бы от возмущения?!
ЭТО ДЕТИ!!! и против них кусок железа!!! и вы отдали голос куску железа!!! у вас наверно детства не было , гнобили вас в детстве ! вот вы и озлобленные на весь мир...
Они просто многоликие моральные ...
Когда пишут о пропавших и погибших детях в комментах море охов и ахов, когда представляют себе как в их кредитный авто пластиковая пулька прилетает сразу же преображаются и самолично готовы чужого ребенка прибить.
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Вася
6 5
Где говорится, что стреляли. Сказано что иметировали стрельбу по автомобилям из игрушечного автомата. По факту нарушение ПДД, причинение вреда здоровью, нравственные и физическое. И на месте родителей машину сжечь.
А вы видели ?! Не думаю, что взрослый человек который едет по своим делам стал бы заморачиваться если бы кто то просто делал вид что стреляет - да пускай хоть жопу голую показывает.
Я считаю, что детишки стреляли из воздушки - которые стреляют пластиковыми шариками. И оценить из машины чем в тебя стрельнули пластиковым шариком или свинцовым - очень сложно. А если свинцовым шариком выстрелили - то косяк на машине кто должен устранять ??! Родители ребенка!!!!! Да и на видео же видно что он не сбивал ребенка. А потом мы получаем камни в окна электричек, стрельба из воздушки по кошкам и собакам или даже по людям во дворе.... Многое по моему тут преувеличено.
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Екарный Бабай
9 0
дебила кусок...
Не кусок,а кусище.
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1Татьяна
3 5
Журналисты ВГ, дайте информацию по Виктории Реймер. Насильника действительного, нашли или нет?
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Читатель
8 26
Пацаны бывают очень борзые. В нашем подъезде такой живет. 10 лет, жгет лифт, кидает бомбочки в подъезде, на улице, мучает кошек. Родители не последние алкаши, но на замечания не реагируют. И как бороться с такими? Мужик пуганул , где видите ,что сбил, он плавно подъехал. Машина дорогая, а этот малец не осознает, что творит. И нечего сравнивать с нашим детством и яблоками. Хочет ************ Ну так у себя в квартире делай ,что хочешь, можешь в родителей пострелять.
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