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#ГИДПОГОРОДУ
В Новосибирск придёт долгожданное тепло

Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные

Сегодня 17:30
1019
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.photoblogs.ru

В Кемеровской области ожидаются морозные ночи, а днём температура будет повышаться до положительных отметок.

В пятницу, 17 марта, без осадков, местами изморозь, дым, дымка. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, местами с порывами до 12 метров в секунду. Температура днём составит 0, минус 5, местами воздух прогреется до 1…6 градусов тепла.

В ночь на субботу, 18 марта, похолодает до −14…−19, местами до -25 градусов. Днём ожидается от -4 до +1.

Ночью в воскресенье, 19 марта, столбик термометра опустится до −13…−18, местами до -23 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду. Местами по югу области возможен небольшой снег. Днём температура повысится до отметок −2…+3 градуса. По югу региона пройдут небольшие осадки. Ветер северо-восточный от слабого до умеренного.

В ночь на понедельник, 20 марта, ожидается 13…18 градусов ниже ноля, местами до -23. Днём существенных изменений в погоде не предвидится.

При таких складывающихся метеоусловиях, когда нет осадков и безветренная погода, возможно накопление вредных примесей в атмосфере, отмечают синоптики. Поэтому, советуют специалисты, планировать прогулки нужно в зависимости от погоды.

Комментарии 2
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новокузнечанка
0 0
кто бы сомневался зима вернулась.................................
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коренной житель
4 0
Марток, одевай семь парток.
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