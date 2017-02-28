Один из тончайших в мире небоскребов может быть возведен прямо на пляже. Объект станет одним из самых интересных и необычных строений на Земле.
Необычный проект хотят реализовать в Австралии за 152 миллиона долларов. Высота небоскрёба будет достигать 154 метров, а ширина — всего 12.
В здании будет 35 квартир площадью от 346 до 414 квадратных метров. Нижние этажи отдадут под торговые помещения, несколько бассейнов, спортзал и спа-центр. В подвале разместится паркинг. На верхних этажах расположатся два пентхауса, говорится на сайте разработчиков проекта.
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Единая Россия нас , как никогда, обьединила - живём по средствам - удивлять ни кого не собираемся, - ну если только зимнюю олимпиаду ещё разок в СахАре провести(неиспользовать/зарывать опыт глобального дебилизма - тупо !)