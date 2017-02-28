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Недвижимость и строительство

Строители собрались построить уникальный небоскрёб

Сегодня 20:30
600
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rothelowman.com.au

Один из тончайших в мире небоскребов может быть возведен прямо на пляже. Объект станет одним из самых интересных и необычных строений на Земле.

Необычный проект хотят реализовать в Австралии за 152 миллиона долларов. Высота небоскрёба будет достигать 154 метров, а ширина — всего 12.

В здании будет 35 квартир площадью от 346 до 414 квадратных метров. Нижние этажи отдадут под торговые помещения, несколько бассейнов, спортзал и спа-центр. В подвале разместится паркинг. На верхних этажах расположатся два пентхауса, говорится на сайте разработчиков проекта.

Комментарии 4
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житель
2 0
Построят и будут жить там наши правители переселившись из бедных замков ))))
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...
2 0
Ага..Хорошая новость..НО,150 миллиона долларов на один из тончайших в мире небоскребов субсидировать будет Кемеровская Область..как, ПОДЧЕРКНУЛ в своём выступлении ответственный за Кемеровскую область..,что при ЭТОМ, даст области 834 гарантированных раб.мест в Австралии ..при ,этом возрастут поставки экологически чистого мясо кенгуру,которые(жители Кемеровской области) ждут с НЕТЕРПЕНИЕМ..и ЯЙЦО(АВСТРАЛИЙСКОЕ)..Вооот..))
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Нам пофигу это всё !
0 5
Мы уже удивили мир, подковав блоху одиножды(осталось подстраховаться видеосвидетельством).
Единая Россия нас , как никогда, обьединила - живём по средствам - удивлять ни кого не собираемся, - ну если только зимнюю олимпиаду ещё разок в СахАре провести(неиспользовать/зарывать опыт глобального дебилизма - тупо !)
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