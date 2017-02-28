В 2017 году в Кузбассе запланированы масштабный ремонт и строительство региональных и муниципальных дорог.

На эти цели выделят более 7,5 миллиарда рублей. Из них 2,5 миллиарда рублей направят на приоритетный проект правительства РФ «Безопасные и качественные дороги». Он будет реализован за 2017−2025 годы в населённых пунктах, где проживают от 500 до 700 тысяч человек.

Проект призван улучшить качественные характеристики улично-дорожной сети в Кемеровской и Новокузнецкой городских агломерациях, сократить в крупнейших городах региона число мест концентрации ДТП, — отмечается в пресс-релизе администрации области.

По соглашению с Росавтодором, деньги на проект будут выделены на условиях софинансирования: половина из федерального бюджета, столько же — из областного консолидированного бюджета. Ремонт объектов будет произведён с учётом мнения жителей.

В Кемерове и его пригородах отремонтируют участки дорог общей протяжённостью 66,5 км, восстановят 129,6 квадратных метров обочин, смонтируют дополнительные светофоры, дорожные знаки, средства фото-видеофиксации. Кроме того, установят 2,7 км пешеходного ограждения, нанесут 697 квадратных метров дорожной разметки из долговечных материалов в местах концентрации автоаварий.

В Новокузнецке планируется отремонтировать 35 объектов дорожной сети. Намечено привести в порядок 85,3 км проезжей части, установить восемь и заменить четыре светофора, смонтировать новое пешеходное ограждение и дорожные знаки, дополнительное уличное освещение.

Ремонт дорог запланирован и в других муниципалитетах Кузбасса.