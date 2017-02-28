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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Озвучены предварительные даты выходных дней в 2018 году

Сегодня 07:15
1072
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
linkis.com

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в будущем году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект постановления правительства предусматривает следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.

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