Власти Новокузнецка отремонтируют православный собор
Сегодня 07:30
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В Новокузнецке обновят один из храмов.
Косметический ремонт проведут в Соборе Рождества Христова. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, в порядок приведут фасад здания, входные узлы, козырьки и водоотводящие элементы.
Работы начнутся в пятницу, 17 марта. Их планируется завершить до Пасхи.
Спасибо Аману Гумировичу, который оказал финансовую поддержку для решения этих проблем, — отметил мэр.
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