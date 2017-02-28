В Новокузнецке обновят один из храмов.

Косметический ремонт проведут в Соборе Рождества Христова. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в порядок приведут фасад здания, входные узлы, козырьки и водоотводящие элементы.

Работы начнутся в пятницу, 17 марта. Их планируется завершить до Пасхи.