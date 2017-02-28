Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Власти Новокузнецка отремонтируют православный собор

Сегодня 07:30
1104
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке обновят один из храмов.

Косметический ремонт проведут в Соборе Рождества Христова. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в порядок приведут фасад здания, входные узлы, козырьки и водоотводящие элементы.

Работы начнутся в пятницу, 17 марта. Их планируется завершить до Пасхи.

Спасибо Аману Гумировичу, который оказал финансовую поддержку для решения этих проблем, — отметил мэр.

Комментарии 21
Добавить комментарий
аватар
новокузнечанка
43 2
обычно соборы ремонтируют на пожертвования........
ответить
аватар
Екарный Бабай
45 2
А я думал что строительство и ремонт церквей производится за счет пожертвования прихожан,а не за счёт бюджетных денег. У нас что больше отремонтировать нечего,например 5 больницу.
ответить
аватар
Екарный Бабай
26 1
А я думал что строительство и ремонт церквей производится за счет пожертвования прихожан,а не за счёт бюджетных денег. У нас что больше отремонтировать нечего,например 5 больницу.
ответить
аватар
Екарный Бабай
8 1
А я думал что строительство и ремонт церквей производится за счет пожертвования прихожан,а не за счёт бюджетных денег. У нас что больше отремонтировать нечего,например 5 больницу.
ответить
аватар
Екарный Бабай
7 1
А я думал что строительство и ремонт церквей производится за счет пожертвования прихожан,а не за счёт бюджетных денег. У нас что больше отремонтировать нечего,например 5 больницу.
ответить
аватар
Екарный Бабай
4 1
А я думал что строительство и ремонт церквей производится за счет пожертвования прихожан,а не за счёт бюджетных денег. У нас что больше отремонтировать нечего,например 5 больницу.
ответить
аватар
Павел Фомин
42 0
В городе дома сыпятся, им по 50-70 лет, и со средствами проблема. А тут на новый собор для отделенной от государства церкви финансы выделяют.
Как то не по хозяйски главный хозяйственник поступает, или грехи замаливает?
Был в храме. все священники как на подбор, бородатые, здоровые. румяные. Ходят в своих одеяниях как копны, что то бубнят.
Взяли бы, да устроили сами себе субботник, вот бы было благостно!
ответить
аватар
11
33 0
Позор! А когда попы начнут ремонтировать за счет церковных денег школы или больницы?
ответить
аватар
вас
19 0
Не целевое расходование бюджетных средств - Кузнецов повторит путь многих глав по указу Гумировича.
ответить
аватар
житель
19 2
Косметический ремонт проведут в домах Новокузнечан на пожертвования церквям и городского бюджета ( вот это был бы заголовок ) пока лишь сон .
ответить
аватар
Алексей
4 0
Недомерок настолько жалок, что уже в открытую вылизывает очко своему щедрому хозяину. Скоро докатится до того, что будет просить денег у папы на покраску лавочек и бензин для скорой помощи.
ответить
аватар
...
1 1
Не целевое расходование бюджетных средств - Кузнецов повторит путь многих глав по указу Гумировича.
Так денег же не бюджетные, а личные пожертвования щегловской группировки.
ответить
аватар
1
11 0
@Спасибо Аману Гумировичу, который оказал финансовую поддержку для решения этих проблем, — отметил мэр.@
что за п"зд"ш ?
вот когда он из своего кармана окажет помощь, вот это будет помощь! а так он в бюджете шарит как в своём кармане , а потом журналюги ж@полизы кричат на каждом углу что он "ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ"...
такую "помощь" он ДОЛЖЕН оказывать всегда и везде !
и это называется - его прямые обязанности!!!!
а то выставляют это как будто добрый богатый дядя из честно заработанных денег кинул подачку попрошайкам..............
ответить
аватар
123
1 0
@Спасибо Аману Гумировичу, который оказал финансовую поддержку для решения этих проблем, — отметил мэр.@
что за п"зд"ш ?
вот когда он из своего кармана окажет помощь, вот это будет помощь! а так он в бюджете шарит как в своём кармане , а потом журналюги ж@полизы кричат на каждом углу что он "ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ"...
такую "помощь" он ДОЛЖЕН оказывать всегда и везде !
и это называется - его прямые обязанности!!!!
а то выставляют это как будто добрый богатый дядя из честно заработанных денег кинул подачку попрошайкам..............
Думаешь что у оглы нет денег? Ты видел его харю? Отожрал жбан, что уже в экран не влезает. Тем более, что оно могло их попросить в долг или взять из благотворительного фонда, в который поступают "пожертвования" из ДСД и других благотворительных кузбасских группировок.
ответить
аватар
1Татьяна
0 0
А не странно ли то что, церкви на каждом метре, а души чиновников и горожан, всё черствее и черствее? К чему бы это?
ответить
аватар
Павел Фомин
0 0
А не странно ли то что, церкви на каждом метре, а души чиновников и горожан, всё черствее и черствее? К чему бы это?
Что тут не понятного, с 1985 года наш простой народ подвергается тяжким испытаниям и унижениям, и света в конце тоннеля не видно.
А церковь..., что церковь, она от народа дистанцировалась, она отдельно и печется лишь о своем благе, выцарапывает только для себя всякие льготы, преференции, обогащается, разрастается, процветает, торгует услугами, занимается коммерцией, установила прочные связи с властью.
А народ отдельно: нищает, голодает, холодает, обдирается, обирается, теряет и работу, и средства существования, и надежду.
ответить
аватар
1Татьяна
0 0
Что тут не понятного, с 1985 года наш простой народ подвергается тяжким испытаниям и унижениям, и света в конце тоннеля не видно.
А церковь..., что церковь, она от народа дистанцировалась, она отдельно и печется лишь о своем благе, выцарапывает только для себя всякие льготы, преференции, обогащается, разрастается, процветает, торгует услугами, занимается коммерцией, установила прочные связи с властью.
А народ отдельно: нищает, голодает, холодает, обдирается, обирается, теряет и работу, и средства существования, и надежду.
Это всё так. Но почему народ идёт в церковь, не смотря на то, что, ничего в лучшую сторону от этого не меняется? Как понять разум населения в этом направлении? Лично мне не понятно. Они последнюю копейку туда относят, или их так там зомбируют?
ответить
аватар
Андрей
1 0
А строительной компании которая через одно известное место водостоки сделала никак по гарантии это предъявить?!?!?!
ответить
аватар
я
1 0
Церковь отделена от государства....не платит налоги...почему на наши с вами деньги будет ремонт производиться????Из бюджета...не из личного же кармана Тулеева такой щедрый жест
ответить
аватар
По трезвому разумению
0 0
Это всё так. Но почему народ идёт в церковь, не смотря на то, что, ничего в лучшую сторону от этого не меняется? Как понять разум населения в этом направлении? Лично мне не понятно. Они последнюю копейку туда относят, или их так там зомбируют?
После отлучения КПСС от власти у последующих властей некоторое время не было политотделов, которые бы засерали мозги людям всевозможной ерундой, отвлекая его от главных вопросов: кто и как и с чьей поддержкой во власти украл у народа их предприятия и недра? Сейчас и уже давно эту функцию выполняет РПЦ. Веруующих сегодня меньшинство, и эта доля зомби неизбежно будет сокращаться, потому как время иное, нежели в дремучие века, время интернет-коммуникаций, время мощных информационных потоков . РПЦ - это сегодня ангажированная госчиновниками структура. Не знаю как сегодня, но совсем недавно у них была беспошлинная торговля алкоголем и они и через них в Россию шли потоком алкогольные поставки. Уверен, что сегодня когда уже полно в городе и в области храмов и церквей, ещё "помогать" попам абсолютно безнравственно и даже подло. Последнее зависит от того, из каких источников денежные поступления: из бюджета или от "спонсоров".
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ