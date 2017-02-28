В Кемерове сдавать квартиру выгоднее, чем в Новосибирске
Сегодня 06:40
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Выгоднее всего сдавать квартиру в Красноярске и Кемерове. А вот в Москве доходность составит меньше всего.
Как сообщает «Деловой квартал», собственник квартиры в столице, сдавая ее, будет получать менее 6% годовых, а жители Красноярска или Кемерово — около 9%. В Новосибирске доходность от аренды квартиры составляет 8,47%
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