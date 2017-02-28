Выгоднее всего сдавать квартиру в Красноярске и Кемерове. А вот в Москве доходность составит меньше всего.

Как сообщает «Деловой квартал», собственник квартиры в столице, сдавая ее, будет получать менее 6% годовых, а жители Красноярска или Кемерово — около 9%. В Новосибирске доходность от аренды квартиры составляет 8,47%