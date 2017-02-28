Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
В Новосибирск придёт долгожданное тепло
Недвижимость и строительство

В Кемерове сдавать квартиру выгоднее, чем в Новосибирске

Сегодня 06:40
243
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-post.ru,nsk.dk.ru

Выгоднее всего сдавать квартиру в Красноярске и Кемерове. А вот в Москве доходность составит меньше всего.

Как сообщает «Деловой квартал», собственник квартиры в столице, сдавая ее, будет получать менее 6% годовых, а жители Красноярска или Кемерово — около 9%. В Новосибирске доходность от аренды квартиры составляет 8,47%

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ