В кинотеатре «Кино Им. Кино» Новокузнецка покажут онлайн трансляцию матча «Кузнецкие Медведи» — «Сарматы».

Новокузнецкая команда выступает в плей-офф молодежной хоккейной лиги. Игру, которая проходила 16 марта в Оренбурге, «Кузнецкие медведи» уверено выиграли со счётом 5:1. И теперь они ведут в серии 2:1. Матч 17 марта может стать решающим, потому что матчи плей-офф ведутся до трех побед.

Отметим, «Сарматы» по итогам регулярного чемпионата МХЛ стали самой надежной командой «Востока», пропустив наименьшее число шайб. До сегодняшней встречи с «Медведями» соперник на своем льду за игру более 3 шайб не пропускал на протяжении 27 матчей подряд. И только новокузнецкая команда смогли рекордные 5 шайб.

«Первые два матча розыгрыша Кубка Харламова, прошедшие в новокузнецком Дворце спорта, посетило в общей сложности порядка 6000 болельщиков. Именно это стало стимулом к тому, чтобы организовать прямую видеотрансляцию одного из выездных матчей „Медведей“ в кинотеатре и насладиться игрой любимой команды на большом экране!», — сообщили в пресс-центре хоккейного клуба.

Трансляция матча начнётся в 21:00 по местному времени. Вход — свободный. Однако зал кинотеатра может не вместить всех желающих, так как он вмещает всего 184 человека. Преимуществом будут пользоваться владельцы абонементов. Они могут занять места первыми с 20:30 до 20:40.

Кинотеатр «Кино Им. Кино» находится на третьем этаже ТРК «Континент» по адресу ул. Тольятти, 46а.