Каждый день мы встречаем его. Он легкий, прочный, «крылатый»! Алюминий — металл, позволивший человеку подняться в небо и стать ближе к звёздам.

Интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук» и компания РУСАЛ подготовили настоящий подарок для новокузнечан. С 24 марта в городе начнёт действовать уникальная программа «Крылатый металл», посвященная металлургической отрасли.

В программе — выставка-экскурсия, эксперимент-шоу и мастер-класс.

Мастера «Кузницы наук» в игровой форме, на простых примерах познакомят посетителей выставки с историей открытия алюминия, его отличительными свойствами и технологией производства. Гости музея узнают, как выглядит глинозём (оказывается, это вовсе не смесь земли с глиной, как думают многие, а белый порошок, похожий на муку), что такое бокситы (этот термин не имеет никакого отношения к спорту), зачем алюминиевому заводу миксер и сколько весит чушка (не поросёнок).

Детям и взрослым будет очень интересно побывать на эксперимент-шоу. Здесь ведущие программы заставят металлы парить в воздухе, попробуют разрезать их кухонным ножом и проверят, у какого металла самая долгая память.

А самым любознательным посетителям представится возможность создать на мастер-классе необычный сувенир из алюминия при помощи реакции электролиза.

Программа «Крылатый металл» — это возможность рассказать о металлургической промышленности в деталях, в доступной игровой форме. Школьникам она позволит больше узнать о профессии металлурга, а также пробудит интерес к изучению точных наук. Взрослые совершат потрясающие открытия в, казалось бы, обыденных и знакомых сферах жизни.

Длительность комплексной программы: 2 часа Возраст: 7+

Подробности по телефонам: +7 (3843) 330−360, +7−950−266−3458

Интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук»

Адрес: г. Новокузнецк, улица Энтузиастов, 16

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