В одном из городов Кемеровской области полицейские нашли цех по производству контрафактного спирта.

Нелегальный бизнес развернулся в подвале двухэтажного коттеджа в Белове. Организовали его три местных жителя. В цехе нашли более 2,5 тысячи пустых бутылок, коробки с крышками, спирт и готовую продукцию. Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии изъяли около трёх тонн спиртного, сообщает «Интерфакс».

На приготовление алкоголя шла одна и та же спиртосодержащая жидкость. Её смешивали с водой и красителями, затем разливали по бутылкам. Работники цеха оклеивали тару поддельными акцизными марками.

Суррогатный алкоголь поступал на полки магазинов, а также реализовывался через местных жителей.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Вся продукция направлена на экспертизу для выяснения степени опасности для здоровья и жизни человека.