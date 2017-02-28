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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Для кузбассовцев изготовили 3 тонны суррогатного алкоголя

Сегодня 09:51
553
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn11.img22.ria.ru

В одном из городов Кемеровской области полицейские нашли цех по производству контрафактного спирта.

Нелегальный бизнес развернулся в подвале двухэтажного коттеджа в Белове. Организовали его три местных жителя. В цехе нашли более 2,5 тысячи пустых бутылок, коробки с крышками, спирт и готовую продукцию. Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии изъяли около трёх тонн спиртного, сообщает «Интерфакс».

На приготовление алкоголя шла одна и та же спиртосодержащая жидкость. Её смешивали с водой и красителями, затем разливали по бутылкам. Работники цеха оклеивали тару поддельными акцизными марками.

Суррогатный алкоголь поступал на полки магазинов, а также реализовывался через местных жителей.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Вся продукция направлена на экспертизу для выяснения степени опасности для здоровья и жизни человека.

Комментарии 3
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Дали
2 0
СДС Алко что ли спалилась?? ))))
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я
0 0
Они чё совсем уже ..пипипипипипипипипипипипипи
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Дон Хенаро 38850
0 0
Требуем ответа в Новокузнецке! 13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам. 26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России. Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь" 26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00
https://vk . com/event142708716 (убираем пробелы перед точкой и после нее)
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