Жительница Новокузнецка возмущена: в то время как её семья ждала врачей «скорой помощи», к ним пожаловал представитель похоронного агентства.

Об этом горожанка Наталья Тараторкина рассказала novokuznetsk.su.

По её словам, инцидент произошёл 11 марта. Утром дедушка Натальи, мужчина 1945 года рождения, почувствовал недомогание. К обеду его состояние ухудшилось, родственники вызвали «скорую помощь». А через две минуты им позвонил незнакомый мужчина.

Молодой человек представился агентом ритуальной службы Спасо-Преображенского собора по имени Александр. Этот звонок нас обескуражил. Мы не знали, как на это реагировать. Ведь «скорой помощи» ещё не было, и не было известно, умер ли дедушка. Мы позвонили ещё раз в «скорую помощь», диспетчер ответила: «Ждите, отправлю первую освободившуюся бригаду. На тот момент, мы понимали, что дедушка уже мёртв», — пишет Наталья.

Через 10 минут снова позвонили. На этот раз в дверь. Родственники уже покойного новокузнечанина, полагая, что приехали медики, поспешили открыть. На пороге стоял тот самый Александр.

Бесцеремонно прошел в квартиру и достал бумаги. Начал просить паспорт дедушки. Придя в себя, мы начали возмущаться, что ещё не констатирована смерть, не приезжала «скорая помощь»… На это он предложил просто подождать! Мы пытались выставить его из квартиры, но он продолжал предлагать свои услуги, — рассказывает горожанка.

На вопрос, откуда у мужчины информация о горе в семье, он ответил, что вызов ему передала диспетчер «скорой».

Также Александр рассказал про то, как они возят деньги на станцию «скорой помощи» для вознаграждения диспетчеров, очень приличные суммы. Также вознаграждение получает и руководство ССМП, правда не сказал, какое и в каких размерах. Нам удалось выгнать Агента ритуальной службы из своей квартиры, но он продолжал дежурить у нашего дома, — продолжает Наталья Тараторкина.

По словам новокузнечанки, медики прибыли к ним спустя 4 часа. После их визита приезжали полицейские. Родственники пожаловались на незваного гостя из ритуального агентства, однако сотрудник полиции, утверждает женщина, улыбнулся и ничего не сказал.

Неужели это стало нормой?! А мы просто не в курсе? — негодует женщина.

Она отметила, что её семья решила не спускать на тормозах этот случай.

Мы дойдём до президента, но добьёмся наказания за такие преступления. Ведь если все будут молчать, вместо докторов, на вызов будут приезжать сразу ритуальные агенты и хоронить живых, — сообщила горожанка.

В настоящее время Наталья Тараторкина готовит обращение в прокуратуру.