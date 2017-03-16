Одна из популярных соцсетей намерена ввести платный сервис для видеоконтента.

Речь идёт о социальной сети «Одноклассники». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

В течение 6 месяцев компания будет тестировать модель платного сервиса и выяснять, насколько он востребован у партнёров и пользователей сети. Сейчас «Одноклассники» ведут переговоры с производителями контента о том, какие именно видеоролики могут быть платными.

Для оплаты просмотра предусматривается несколько способов. Один из них — с помощью банковской карты, привязанной к соцсети.