Одна из популярных соцсетей намерена ввести платный сервис для видеоконтента.
Речь идёт о социальной сети «Одноклассники». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».
В течение 6 месяцев компания будет тестировать модель платного сервиса и выяснять, насколько он востребован у партнёров и пользователей сети. Сейчас «Одноклассники» ведут переговоры с производителями контента о том, какие именно видеоролики могут быть платными.
Для оплаты просмотра предусматривается несколько способов. Один из них — с помощью банковской карты, привязанной к соцсети.
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