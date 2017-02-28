Эксперты Яндекса проанализировали поисковые запросы о снах россиян и составили географическую карту сновидений, которая показала интересные результаты.

Как говорится в исследовании Яндекса, еженедельно россияне задают более полумиллиона запросов о значениях снов, причём поиском они пользуются, в основном, между 9 и 10 часами утра, пока воспоминания ещё свежи.

«Чаще всего в описаниях снов встречаются люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, близкие и незнакомые, в некоторых случаях — мёртвые. Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука», — отмечают специалисты.

Женщины во снах видят человека, ребёнка, беременность, рыбу и парня, а мужчины — змею, рабу, человека, девушку и зуб. Кстати, толкованиями снов женщины интересуются в десять раз чаще мужчин.

Выяснили эксперты и то, какие сновидения приходят к жителям различных регионов. Например, новосибирцы в поиске чаще всего ищут значение сна с драконом, а жители Кузбасса спрашивают о снах про землетрясения. Другие популярные запросы о снах у жителей Новосибирска: «садить», «виктория», «погреб», «груздь», «двухвостка», «электричка», «кедровый», «дача», а у кузбассовцев: «уголь», «кедровый», «шишка», «садить», «виктория», «двухвостка». Примечательно, что запросы о насекомых, грибах и ягодах в сновидениях задают все сибиряки.

На карте есть и некоторые забавные совпадения. Например, во снах жителей Алтая, Бурятии и Забайкальского края, как правило, встречается конь, а в Якутии, на Чукотке, Камчатке и Магаданской области — медведь. Сны о раках видят жители Юга России — Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, а метро встречается во снах столичных жителей — Москвы и Санкт-Петербурга.