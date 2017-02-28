Депутаты предлагают разрешить направлять средства материнского капитала на приобретение легковых автомобилей.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Документ предусматривает возможность покупать машины, в которых не более 8 мест.

Такой вариант господдержки предлагается для нескольких категорий семей. Это семьи, воспитывающие приёмных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи. Авторы проекта считают, что именно эти категории нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им значительно упростить процесс воспитания детей.

По мнению депутатов, принятие поправок к закону поможет также снизить средний возраст автомобилей, который составляет в России 12 лет 7 месяцев.

При этом законопроект ограничивает возможность продажи купленного семьей транспортного средства: продать его можно будет только спустя три года после покупки, уточняет РБК.