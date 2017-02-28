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Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на автомобили

Сегодня 11:38
557
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
job43.ru

Депутаты предлагают разрешить направлять средства материнского капитала на приобретение легковых автомобилей.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает «Интерфакс».

Документ предусматривает возможность покупать машины, в которых не более 8 мест.

Такой вариант господдержки предлагается для нескольких категорий семей. Это семьи, воспитывающие приёмных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи. Авторы проекта считают, что именно эти категории нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им значительно упростить процесс воспитания детей.

По мнению депутатов, принятие поправок к закону поможет также снизить средний возраст автомобилей, который составляет в России 12 лет 7 месяцев.

При этом законопроект ограничивает возможность продажи купленного семьей транспортного средства: продать его можно будет только спустя три года после покупки, уточняет РБК.

Комментарии 6
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Я
8 0
Выберите меня в Госдуму, я вам таких проектов законов напридумываю, всем и мат. и отец капитал раздам, и тратить на все разрешу даже на водку. Ну возьмите меня....
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Маманя
3 0
Выберите меня в Госдуму, я вам таких проектов законов напридумываю, всем и мат. и отец капитал раздам, и тратить на все разрешу даже на водку. Ну возьмите меня....
Вот и я прошусь. Я за з/п 450000 столько законов напридумаю,что отработаю каждую копеечку. Так хоть с долгами раскидаюсь,да деток побалую.
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z
1 0
Выберите меня в Госдуму, я вам таких проектов законов напридумываю, всем и мат. и отец капитал раздам, и тратить на все разрешу даже на водку. Ну возьмите меня....
Места ограничены, чтобы занять нужно сначала место освободить, вот и стулья тебе в руки.

Маткапитал не разрешат на автомобили, ибо мутить будут еще больше. Неизвестных для вг депутасов, и афтора в потку.
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Миша
5 0
Места ограничены, чтобы занять нужно сначала место освободить, вот и стулья тебе в руки.

Маткапитал не разрешат на автомобили, ибо мутить будут еще больше. Неизвестных для вг депутасов, и афтора в потку.
Это почему не разрешат? Ведь это выгодно - дать немного денег, чтобы люди влезли в кредиты и жили вечными должниками. Рыбаки используют для этих целей червячков. Ведь любая вещь, взятая в кредит, обойдётся гораздо дороже реальной стоимости. Чем беднее человек, тем большую цену, чем богатый, он платит за приобретённую вещь. Ребёнок только родился, а уже в должниках. В условиях устройства нашего государства, когда "никто никому ничего не должен" - от банков не уйдёшь!
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*****
5 0
Это почему не разрешат? Ведь это выгодно - дать немного денег, чтобы люди влезли в кредиты и жили вечными должниками. Рыбаки используют для этих целей червячков. Ведь любая вещь, взятая в кредит, обойдётся гораздо дороже реальной стоимости. Чем беднее человек, тем большую цену, чем богатый, он платит за приобретённую вещь. Ребёнок только родился, а уже в должниках. В условиях устройства нашего государства, когда "никто никому ничего не должен" - от банков не уйдёшь!
Так банкиры давно говорят, что желательно чтобы кредитный раб брал кредит на всю жизнь и стабильно платил им по копеечке. Они визжат резаной свиньей в тот момент когда ипотечный кредитный раб начинает досрочно гасить тело долга.
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Дон Хуан
1 0
А можно маткап тратить на опарышей? Я рыбак. И вся моя многодетная семья питается рыбой.
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