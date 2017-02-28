ВашГород.ру узнал стоимость дач, расположенных рядом с Новокузнецком. Разброс предложений от 200 тысяч рублей за небольшой летний домик до 3,5 миллионов рублей за полноценный «дачный» коттедж.

Популярность дач в Кузбассе только растёт. Ведь для многих загородные домики являются своеобразной отдушиной после городских будней и суеты. В последнее время популяция дачников начала стремительно увеличиваться.

Однако вместо привычных «советских» 6-ти соток требования у современных дачников к загородным домикам только растут. Они пытаются создать такие же комфортные условия, как и в городских квартирах.

В итоге современные дачи постепенно превращаются из подсобных фермерских хозяйств в летние загородные резиденции для светского отдыха. Особенно это касается окрестностей крупных городов.

Многие новокузнечане предпочитают владеть загородной недвижимостью, которая расположена недалеко от места их постоянного проживания, что позволяет многим проживать всё лето на даче.

ВашГород.ру с помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру выбрал наиболее интересные предложения дач. расположенных рядом с Новокузнецком.

Дача под снос

Самый дешёвый вариант можно найти за 200 — 300 тысяч рублей с небольшим участком в 6−8 соток и покосившемся маленьким летним домиком. Такая дача, например, продаётся в Таргае. Если новому владельцу нужны не только грядки, но и комфортное жильё, то ему, скорее всего, придётся снести старенький дом и на его месте построить новый. Подобные домики можно найти практически в каждом садовом обществе.

На лето сойдёт

А вот уже за 350 — 750 тысяч рублей можно приобрести дачу для более менее комфортного проживания летом.

Так в районе Пятой ферме на улице Крайней продаётся дача за 350 тысяч рублей. Дом имеет площадь 50 кв.м., участок — 6 соток.

Отмечается, что на участке есть колонка, баня и все посадки. Рядом находится остановка общественного транспорта. Минус один, с территории дачи видны дымящие трубы заводов Кузнецкого района.

За 600 тысяч рублей продаётся дом площадью 40 кв.м. в том же месте, но только в Яблоневом переулке. Дом из бруса снаружи обшит сайдингом, изнутри — вагонкой. Участок больше, чем в предыдущем варианте — 10 соток. Территория ухожена и облагорожена.

В объявлении сказано, что на участке построена новая баня, высажены плодовые деревья, также есть большая теплица, имеется скважина с питьевой водой.

За такие же деньги дачу с похожими характеристиками можно приобрести и в других местах, например, в Куйбышевском районе, Карлыке или в районе Дома рыбака.

Дача лучше квартиры

А вот в ценовой категории от полутора миллионов рублей и выше дачные дома уже можно сравнить с добротным частным домом или даже коттеджем, в которых если не жить, то хотя бы ночевать, можно как зимой, так и летом.

Даче за три миллиона рублей, расположенная на улице Озёрной в Кузнецком районе, по комфорту окажется лучше многих городских квартир. Владелец утверждает, что в доме можно проживать круглый год.

В двухэтажном доме на первом этаже расположены: кухня, комната, туалет, а на втором этаже — комната отдыха и камин. На участке построены двухэтажная баня, большой гараж, летняя беседка. За городом начинается озеро, на которое ведёт собственный пирс. Тепло в доме поддерживается с помощью двух котлов. Участок огорожен капитальным забором.