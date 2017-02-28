Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Родители двухлетней девочки просят кузбассовцев спасти их дочь

Сегодня 12:11
1185
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Татьяна Белоусова

Семья из Кузбасса борется за жизнь двухлетнего ребёнка.

У маленькой Саши Тимофеевой рак крови. Сейчас она находится в детской онкологической больнице в Кемерове, где начался первый этап борьбы за её выздоровление. Малышка проходит курс химиотерапии.

Родители Александры просят жителей Кузбасса откликнуться на их горе и оказать посильную финансовую помощь, так как для продолжения лечения требуются немалые средства.

Для оказания помощи перечислить средства можно по реквизитам:

Банк получателя: Сбербанк России

Номер карты: 4 279 260 016 555 035

Комментарии 16
Добавить комментарий
аватар
123
13 15
Пусть обращаются к сечину, шувалову, жене дворковича, якунину, медведеву и другим членам из кооператива озеро, которые уже 17 лет оптимизируют наши налоговые поступления по своим офшорам.
ответить
аватар
Читатель
12 0
Когда пишите такие новости, публикуйте подробности с документами. Деньги за воздух переводить? Рак крови лечится очень успешно и бесплатно, как правило. А если это исключение из правил, то докажите это! Деньги то не малые просят
ответить
аватар
123
10 5
Или можно обратиться к вежливым людям в крыму, у которых после присоединения сразу в несколько раз выросли доходы. На крымские курорты пусть приютят, морским целебным воздухом там подышит, а не угольно-кислотной пылью котловины.
ответить
аватар
1Татьяна
26 0
Ну какой позор нашей стране!!! Детей не могут лечить бесплатно, а церкви ставим на каждом метре. СРАМ!!!!!!! Ребёнку скорейшего выздоровления, если это не липа.
ответить
аватар
Читатель
5 0
Ну какой позор нашей стране!!! Детей не могут лечить бесплатно, а церкви ставим на каждом метре. СРАМ!!!!!!! Ребёнку скорейшего выздоровления, если это не липа.
Откуда такие выводы в конкретном случае? Нет ни точной суммы, ни-че-го! Нашла эту просьбу в ВК, там из документов только то, что пациенту назначена лучевая терапия. Так она делается в стационаре по ОМС.
ответить
аватар
Ольга
10 5
Читаю иногда комментарии и поражаюсь какие "добрые" у нас люди....Ребенок пропал, сам виноват, не те лосины одел... Специально сбили, сам виноват, не надо было в войнушку играть.... Прям доброта из нас так и лезет...стыдно
ответить
аватар
лесной олень
7 4
Отмените пару боевых вылетов бомбардировщиков в Сирии - вот и деньги на лечение
ответить
аватар
1Татьяна
11 3
Отмените пару боевых вылетов бомбардировщиков в Сирии - вот и деньги на лечение
Точняк говорите! Столько денег вбухивают в некуда. Зачем? Скольким людям могли бы помочь.
ответить
аватар
1Татьяна
8 1
Читаю иногда комментарии и поражаюсь какие "добрые" у нас люди....Ребенок пропал, сам виноват, не те лосины одел... Специально сбили, сам виноват, не надо было в войнушку играть.... Прям доброта из нас так и лезет...стыдно
Речь не о злых людях, речь о нашей культуре вымогательства.
ответить
аватар
Имя есть
2 0
Точняк говорите! Столько денег вбухивают в некуда. Зачем? Скольким людям могли бы помочь.
Не помогут! Разворуют раньше!
ответить
аватар
T_T
2 0
Когда пишите такие новости, публикуйте подробности с документами. Деньги за воздух переводить? Рак крови лечится очень успешно и бесплатно, как правило. А если это исключение из правил, то докажите это! Деньги то не малые просят
Про "бесплатно" сам придумал? Бесплатно у нас уже давно ничего не лечат. Не подмажешь - не полечат, или полечат так, что перелечивать уже приползешь. Люди в белых халатах давно держат "пациентов" за скот, который в их смену идет нескончаемым потоком, который должен быть по максимуму отфутболен в частную больничку, где люди в белых халатах принимают там во "вторую" смену и по уже другим расценкам.
ответить
аватар
*
6 0
Уважаемые журналисты, то что люди размещают в ВК это их дело и ответственность, но перед тем, как копипастить информацию, проверяйте ее достоверность пожалуйста. Иначе при желании, если она не подтвердится, на вас можно и пожаловаться. Тем более если и вправду ребёнок болен и нуждается в платном лечении, съездейте пообщайтесь с родителями, девочкой, посмотрите документы, расскажите их историю . Вот это будет настоящей журналисткой работой и помощью, а не то, чем вы занимаетесь.
ответить
аватар
Марина
0 0
Это не липа. Девочка из города Полысаево. И родители уже распродали все что можно. Денег не хватает, так как едут в Москву в больницу.
ответить
аватар
*
2 0
Это не липа. Девочка из города Полысаево. И родители уже распродали все что можно. Денег не хватает, так как едут в Москву в больницу.
Ну после того как вы нам сказали, что это не липа, мы сразу поверили. Вы ведь очень достоверный и проверенный источник информации. А кто вы, кстати? Зы если ребёнку действительно нужна помощь, одного номера расчетного счета под короткой заметкой и фотографии, не достаточно
ответить
аватар
Ххх
1 0
Олег Тиньков из Полысаева, спонсировал бы земляков! А то от постоянной рекламы уже ....
ответить
аватар
Читатель
0 0
Это не липа. Девочка из города Полысаево. И родители уже распродали все что можно. Денег не хватает, так как едут в Москву в больницу.
Так скинули бы эту информацию. Сколько денег требуется. Там может образно 300 тысяч, а люди переведут 500. Так же не делается
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ