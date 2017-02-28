Родители двухлетней девочки просят кузбассовцев спасти их дочь
Сегодня 12:11
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Семья из Кузбасса борется за жизнь двухлетнего ребёнка.
У маленькой Саши Тимофеевой рак крови. Сейчас она находится в детской онкологической больнице в Кемерове, где начался первый этап борьбы за её выздоровление. Малышка проходит курс химиотерапии.
Родители Александры просят жителей Кузбасса откликнуться на их горе и оказать посильную финансовую помощь, так как для продолжения лечения требуются немалые средства.
Для оказания помощи перечислить средства можно по реквизитам:
Банк получателя: Сбербанк России
Номер карты: 4 279 260 016 555 035
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