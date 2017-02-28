Россияне просят президента и губернатора Кемеровской области привлечь к уголовной ответственности экс-главу ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина.

На сегодняшний день петицию, созданную жителем Новокузнецка Виктором Смирновым, подписали 92 799 человек из разных городов страны.

Напомним, поводом для создания петиции стало смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина, в котором погибли четыре девушки. Автоавария произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово-Яшкино. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», которой управлял бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, и «Тойота Премио». Четверо пассажирок легкового автомобиля скончались.

Первая экспертиза по ДТП показала, что бывший начальник областной ГИБДД значительно превысил скорость. Это стало одной из причин аварии.

Однако результаты второй экспертизы, проведённой в Москве, полностью противоречат выводам первой. Московские эксперты пришли к выводу, что виноват водитель «Тойота Премио». Он совершал поворот налево в момент, когда по этой встречной полосе уже двигался «Лэнд Крузер» Юрия Мовшина. Вторая экспертиза утверждает, что в месте, где произошло ДТП, нет знаков и разметки, запрещающих обгон.

С момента смертельного ДТП прошёл почти год. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Мовшина продолжается до сих пор.