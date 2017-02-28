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Петицию новокузнечанина о наказании Мовшина подписали почти 100 тысяч человек

Сегодня 13:03
924
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
j.sibdepo.ru

Россияне просят президента и губернатора Кемеровской области привлечь к уголовной ответственности экс-главу ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина.

На сегодняшний день петицию, созданную жителем Новокузнецка Виктором Смирновым, подписали 92 799 человек из разных городов страны.

Напомним, поводом для создания петиции стало смертельное ДТП с участием Юрия Мовшина, в котором погибли четыре девушки. Автоавария произошла 23 апреля 2016 года на трассе Кемерово-Яшкино. Там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер», которой управлял бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, и «Тойота Премио». Четверо пассажирок легкового автомобиля скончались.

Первая экспертиза по ДТП показала, что бывший начальник областной ГИБДД значительно превысил скорость. Это стало одной из причин аварии.

Однако результаты второй экспертизы, проведённой в Москве, полностью противоречат выводам первой. Московские эксперты пришли к выводу, что виноват водитель «Тойота Премио». Он совершал поворот налево в момент, когда по этой встречной полосе уже двигался «Лэнд Крузер» Юрия Мовшина. Вторая экспертиза утверждает, что в месте, где произошло ДТП, нет знаков и разметки, запрещающих обгон.

С момента смертельного ДТП прошёл почти год. Расследование уголовного дела в отношении Юрия Мовшина продолжается до сих пор.

Комментарии 7
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вася
12 1
За вскех гаишников сейчас на этом Мовшине отыграются люди - пописанная петиция это реальное отношение народа к служителям правопорядка. И ни какая реформа или переименование милиции в полицию не отображает реального отношения людей к ним!
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nick
0 2
да уж. плохо что петиция действительно скорее- "против ментов"
а не за справедливое расследование и суд
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Венz
10 0
Расследование не продолжается, расследование искусственно затягивается!
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Читатель
1 5
Мне тоже надоела наглость властьимущих, НО:
дело мутное и никто не вспоминает почему-то, что водитель премио был лишен прав и ехал без них.
Не для народных умов это
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Ррр
1 7
Почему если человек власть имеет и деньги, он, априори, виновен. Столько комиссий прошло, столько проверок - не он виновен. Лично я согласна с ними, если верить схеме ДТП. Но у нас как всегда, камни в тех кто успешнее.
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Сергей
0 0
Может вы не в курсе, что это не первые смерти в ДТП с его участием. Как же не везёт парню.
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