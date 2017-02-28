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Проезд в транспорте может подорожать до 20 рублей в Новокузнецке

Сегодня 13:56
411
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
morning-news.ru

В Новокузнецке может повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

В последний раз стоимость проезда повышалась в 2015 году. Тогда цены увеличились до 16 рублей за поездку. В маршрутных такси — до 18 рублей. Для льготников стоимость осталась без изменения (как и было ранее — 4 рубля).

«Тем, кто ездит бесплатно по ЕСПБ (Единый социальный проездной билет) мы начали выдавать так называемые нулевые билеты, чтобы изучить пассажиропоток. И выяснили, что 50 процентов пассажиров у нас не платит за проезд, по разным категориям, мы вот справку сейчас готовим для УТИСа и вообще.

В принципе, мы присоединились тоже с такими требованиями, как автотранспортные предприятия, поднять стоимость проезда до 20 рублей, а для льготников — 10 рублей. Это позволит хотя бы немного покрыть затраты предприятия", — сообщил директор Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Николай Гаврилов во время круглого стола, организованного Novokuznetsk.su при поддержке «Сибирской генерирующей компании».

Николай Гаврилов отметил также, что в последнее время стало снижаться число пассажиров, которые оплачивают полную стоимость проезда. А вот количество тех, кто ездит за 4 рубля, возросло.

А новокузнецкий депутат Эдуард Тяпикин подчеркнул, что из 26 категорий льготников, местный бюджет компенсирует одну категорию. Деньги за остальных льготников должны выделятся из областного и федерального бюджетов. Однако этого не происходит.

Комментарии 6
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stek
4 3
А гражданину гаврилову нужно сначала навести порядок в своей организации и принять меры по повышению рентабельности....
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Алексей
4 1
Непонятно о какой доле пассажиров оплачивающих проезд полностью может идти речь при таком количестве маршруток. Взять к примеру ильинские маршруты 71 и 80, вплотную перед ними едут маршрутки 91 или 90, собирая всех платных пассажиров. Иной раз даже 5 минут не проходит между маршруткой и муниципальным автобусом
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Сказочник 243
0 0
Помню смотрел в 2008 где-то (могу ошибаться) сериал, а там засветилась в одной сцене цена на проезд в маршрутке - она была 15 рублей. Во,думаю я, вот это цены у них
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женя
0 0
Непонятно о какой доле пассажиров оплачивающих проезд полностью может идти речь при таком количестве маршруток. Взять к примеру ильинские маршруты 71 и 80, вплотную перед ними едут маршрутки 91 или 90, собирая всех платных пассажиров. Иной раз даже 5 минут не проходит между маршруткой и муниципальным автобусом
Их столько развелось, что не прокормить!
Вот сейчас они за наш счет и поправят свои денежные делишки.
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Местные чиновники норовят
0 0
обосрамить а наших глазах Дмитрия Анатольевича, который заявил, что инфляция в стране рекордно минимальная - потерпите года 2-3 с повышением цен, блин, - поддержите "воздержанием" от роста цен нашего уважаемого Премьера, ну и самогО, понимаете ли, Владим Владимировича;, подумайте о предстоящих выборах президента .... . Безработицы нет, инфляция чуть ли не обнулилась - дайте ребятам возможность закрепиться в умах электората без ЛАПШИ ... .
Подумайте хоть разок о рабах с галер, а не о своей рентабельности ... .
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женя
0 0
Сказочник:
Помню смотрел в 2008 где-то (могу ошибаться) сериал, а там засветилась в одной сцене цена на проезд в маршрутке - она была 15 рублей. Во,думаю я, вот это цены у них
в те годы у нас стоил проезд то ли 8, то ли 9 р
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