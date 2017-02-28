В Новокузнецке может повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

В последний раз стоимость проезда повышалась в 2015 году. Тогда цены увеличились до 16 рублей за поездку. В маршрутных такси — до 18 рублей. Для льготников стоимость осталась без изменения (как и было ранее — 4 рубля).

«Тем, кто ездит бесплатно по ЕСПБ (Единый социальный проездной билет) мы начали выдавать так называемые нулевые билеты, чтобы изучить пассажиропоток. И выяснили, что 50 процентов пассажиров у нас не платит за проезд, по разным категориям, мы вот справку сейчас готовим для УТИСа и вообще. В принципе, мы присоединились тоже с такими требованиями, как автотранспортные предприятия, поднять стоимость проезда до 20 рублей, а для льготников — 10 рублей. Это позволит хотя бы немного покрыть затраты предприятия", — сообщил директор Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия Николай Гаврилов во время круглого стола, организованного Novokuznetsk.su при поддержке «Сибирской генерирующей компании».

Николай Гаврилов отметил также, что в последнее время стало снижаться число пассажиров, которые оплачивают полную стоимость проезда. А вот количество тех, кто ездит за 4 рубля, возросло.

А новокузнецкий депутат Эдуард Тяпикин подчеркнул, что из 26 категорий льготников, местный бюджет компенсирует одну категорию. Деньги за остальных льготников должны выделятся из областного и федерального бюджетов. Однако этого не происходит.