Эксперты Российского автомобильного форума определили победителя в номинации «Лучший продукт года-2017».

Им признан новый седан «Лада Веста». По словам специалистов, автомобиль стал первым в модельном ряду «Лада» нового поколения с фирменным «икс-стилем», сообщает портал «Колёса».

Серийное производство седана налажено на заводе «Lada Ижевск». Оно стартовало в конце сентября 2015 года, продажи автомобиля — в конце ноября того же года.

За прошедшее время «Лада Веста» вошла в список самых продаваемых моделей в России. По итогам 2016 года она расположилась на 4 строчке рейтинга (55 174 проданных экземпляра).

Отмечается, что продажи седана уже стартовали на европейском авторынке: в Германии, Венгрии и Болгарии. Во втором полугодии 2017 года производитель обещает выпустить в России универсал и кроссовер «Лада Веста».

Официальная цена седана 2017 года выпуска варьируется от 545 900 до 735 900 рублей.