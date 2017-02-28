Эксперты Российского автомобильного форума определили победителя в номинации «Лучший продукт года-2017».
Им признан новый седан «Лада Веста». По словам специалистов, автомобиль стал первым в модельном ряду «Лада» нового поколения с фирменным «икс-стилем», сообщает портал «Колёса».
Серийное производство седана налажено на заводе «Lada Ижевск». Оно стартовало в конце сентября 2015 года, продажи автомобиля — в конце ноября того же года.
За прошедшее время «Лада Веста» вошла в список самых продаваемых моделей в России. По итогам 2016 года она расположилась на 4 строчке рейтинга (55 174 проданных экземпляра).
Отмечается, что продажи седана уже стартовали на европейском авторынке: в Германии, Венгрии и Болгарии. Во втором полугодии 2017 года производитель обещает выпустить в России универсал и кроссовер «Лада Веста».
Официальная цена седана 2017 года выпуска варьируется от 545 900 до 735 900 рублей.
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