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Назван победитель российской автомобильной премии

Сегодня 14:51
398
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
xvesta.ru

Эксперты Российского автомобильного форума определили победителя в номинации «Лучший продукт года-2017».

Им признан новый седан «Лада Веста». По словам специалистов, автомобиль стал первым в модельном ряду «Лада» нового поколения с фирменным «икс-стилем», сообщает портал «Колёса».

Серийное производство седана налажено на заводе «Lada Ижевск». Оно стартовало в конце сентября 2015 года, продажи автомобиля — в конце ноября того же года.

За прошедшее время «Лада Веста» вошла в список самых продаваемых моделей в России. По итогам 2016 года она расположилась на 4 строчке рейтинга (55 174 проданных экземпляра).

Отмечается, что продажи седана уже стартовали на европейском авторынке: в Германии, Венгрии и Болгарии. Во втором полугодии 2017 года производитель обещает выпустить в России универсал и кроссовер «Лада Веста».

Официальная цена седана 2017 года выпуска варьируется от 545 900 до 735 900 рублей.

Комментарии 4
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Vasya
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Я бы очень удивился бы если бы российские эксперты определили бы лучшим продуктом года бмв, или не дай Бог форд.
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y
0 0
Я бы очень удивился бы если бы российские эксперты определили бы лучшим продуктом года бмв, или не дай Бог форд.
А как же Лада-седан - БАКЛАЖАН?
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1
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лидер среди других лад? какое то постыдное лидерство.
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