Впервые в Новокузнецке покупателям недвижимости выдают гарантийный сертификат бесплатно. Так можно избежать рисков при покупке квартиры

Представьте такую картину: 3 человека из 10, которые покупают квартиру, могут потерять свою недвижимость. К сожалению, это статистика по России. К тому же, каждая 200-я сделка с недвижимостью признается недействительной. Только задуматься — в потенциале более 3000 человек в Новокузнецке находятся в зоне риска. И это только те, кто совершает сделку. А ведь практически за каждой сделкой стоят истории и судьбы целых семей. К счастью, есть механизмы, которые позволяют защититься от воздействия опасных факторов и сделать покупку квартиры безопасной.

Для того, чтобы обезопасить своих клиентов от рисков, компания «ЭТАЖИ» впервые в Новокузнецке представляет «Гарантийный сертификат». Он распространяется на покупку вторичной недвижимости стоимостью до 2 миллионов рублей.

Кстати, большинство покупок недвижимости совершается именно в этом ценовом диапазоне. Проверить, подходит ли ваша будущая квартира под гарантии безопасности, можно на сайте etagi.com — выберите понравившуюся квартиру и посмотрите ее стоимость. Стоит отметить, что при проведении безопасной сделки есть ряд важных моментов, которые можно прочитать, скачав «Положение о гарантийных обязательствах». Важно! Стоимость услуг компании при выдаче сертификата не меняется, и остается прозрачной и доступной для клиентов компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке.

В каких случаях сертификат начинает действовать?

Гарантийный сертификат, который выдается в компании «ЭТАЖИ», распространяется на 5 самых частых случаев:

оспаривание наследниками права собственности Принципала на Объект и/или на Долю; оспаривание физическими лицами законности приватизации Объекта; оспаривание Сделки физическими лицами из-за наличия на момент ее совершения запрета на отчуждение Объекта, не указанного в выписке из ЕГРП на Объект; оспаривание Сделки бывшим супругом/супругой продавца Объекта; оспаривание Сделки лицом, которое обладает преимущественным правом покупки Объекта и/или Доли Объекта

В случае утери прав собственности клиентом компания «ЭТАЖИ» возмещает сумму, которую он потратил на покупку жилья. Скачайте «Положение о гарантийных обязательствах» с сайта etagi.com и убедитесь в прозрачности и безопасности сделки с недвижимостью.

Выбирайте безопасные сделки и защитите себя от рисков при покупке недвижимости вместе с компанией «ЭТАЖИ».

И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.

Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 2 этаж, офис 202

Звоните +7 (3843) 91-07-08 . Заходите на сайт nk.etagi.com.

Мы в соцсетях https://vk.com/nk_etagi