Пенсионерка из Красноярска устроила скандал и накинулась с кулаками на бортпроводниц в самолёте компании «Азур Эйр».

Инцидент произошёл в марте 2015 года. Туристка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала агрессивно себя вести, ударила двух стюардесс.

Командир экипажа в виду угрозы безопасности полёта принял решение о возврате самолёта в пункт отправления. По прибытии в аэропорт Емельяново женщину сняли с рейса, — сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство», однако красноярку амнистировали.

А вот возместить убытки авиакомпании пенсионерке придётся. Представители «Азур Эйр» заявили, что возврат воздушного судна повлёк дополнительные расходы на дозаправку топливом, аэронавигационное обслуживание, загрузку бортового питания, обработку самолета противообледенительной жидкостью, на представительские и автотранспортные услуги. Общая сумма убытков составила 635,4 тысячи рублей.

В сентябре 2016 года суд постановил взыскать с жительницы Красноярска эту сумму и 9,6 тысячи рублей за оплату госпошлины.

Представитель ответчицы подала апелляционную жалобу. В ней она указала, что у женщины сложное материальное положение и просила отменить постановление суда.

В феврале 2017 года суд апелляционной инстанции изменил судебное решение. Сумма убытков была определена в 400 тысяч рублей, размер госпошлины — 7,2 тысячи рублей.