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Недвижимость и строительство

Бизнес-леди из Новосибирска выкупила недвижимость торговой сети в Новокузнецке

Сегодня 15:40
727
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
annarusska.ru

Предприниматель из Новосибирска ИП Людмила Левина купила недвижимость у обанкротившейся торговой сети «Ваш Гастрономыч» в Новокузнецке.

За 14,4 миллиона рублей новому собственнику достался склад площадью 2,75 тысячи кв. м, земельный участок площадью 6,86 тысячи кв. м и магазин площадью 1,76 тысячи кв. м, расположенные в Заводском районе Новокузнецка.

Как сообщает SU, ООО «Биг Хоом» (бренд: «Ваш Гастрономыч») было признано банкротом 3 ноября 2015 года. В 2016 году два объекта из имущества компании приобрел Алексей Дворник из Москвы, одно помещение купила ООО «ПКФ «Мария-ра» (Барнаул).

Комментарии 4
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Артём 7614
6 0
вот такие женщины нужны России сегодня
которые работают и зарабатывают
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местный-2
1 0
ИП пришлось зарегистрировать наверно за неделю до покупки.
Но они вообще-то сами с Новосибирска бывшие хозяева.
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stek
0 0
То, что выкупили имущество, это ни о чем не говорит... Как дальше распорядится помещениями....
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ну ну
0 0
Артём:
вот такие женщины нужны России сегодня
которые работают и зарабатывают
ты её знаешь?
а может не её деньги? а мужа чиновника?
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