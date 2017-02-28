Предприниматель из Новосибирска ИП Людмила Левина купила недвижимость у обанкротившейся торговой сети «Ваш Гастрономыч» в Новокузнецке.

За 14,4 миллиона рублей новому собственнику достался склад площадью 2,75 тысячи кв. м, земельный участок площадью 6,86 тысячи кв. м и магазин площадью 1,76 тысячи кв. м, расположенные в Заводском районе Новокузнецка.

Как сообщает SU, ООО «Биг Хоом» (бренд: «Ваш Гастрономыч») было признано банкротом 3 ноября 2015 года. В 2016 году два объекта из имущества компании приобрел Алексей Дворник из Москвы, одно помещение купила ООО «ПКФ «Мария-ра» (Барнаул).