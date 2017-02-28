ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислал прокопчанин Алексей, который собирается купить дачу в пригороде, но опасается угольных разрезов.

«Уважаемые журналисты, может вы или читатели ВашГород.ру подскажете, где в Новокузнецком или Прокопьевском районе купить дачу в экологически чистом месте, подальше от угольных разрезов. Может есть какие-то нетронутые уголки? А то от этого угля уже не знаешь куда деваться. Зимой угольная сажа от печек и котельных, а летом пыль от различных предприятий».

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».