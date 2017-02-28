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Недвижимость и строительство

Где купить дачу подальше от разрезов — вопрос дня

Сегодня 17:30
95
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию свой вопрос прислал прокопчанин Алексей, который собирается купить дачу в пригороде, но опасается угольных разрезов.

«Уважаемые журналисты, может вы или читатели ВашГород.ру подскажете, где в Новокузнецком или Прокопьевском районе купить дачу в экологически чистом месте, подальше от угольных разрезов. Может есть какие-то нетронутые уголки? А то от этого угля уже не знаешь куда деваться. Зимой угольная сажа от печек и котельных, а летом пыль от различных предприятий».

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Комментарии 6
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Анонимный пользователь
0 0
Думаю надо выбирать направление Карлыка или Мысков
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Паша
0 0
На Алтае)) Там вроде точно ничего копать не собираются
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1
0 0
Думаю надо выбирать направление Карлыка или Мысков
в экологически чистом месте- это гненить в тайге но не у нас.....
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Не важно
0 0
Не пытайтесь искать несуществующего
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жил в Карлыке
0 0
Карлык сильно перенаселен, ИМХО) Хотя от общества зависит
По кузедеевской ветке много дачных поселков
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