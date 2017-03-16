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Минфин предлагает копить на пенсию самостоятельно

Сегодня 16:09
462
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newspostrussia.ru

Минфин совместно с Центробанком разработали концепцию новой пенсионной системы.

В будущем на основе концепции планируется подготовить законопроект. Планируется, что накопительная часть пенсий, сформированная в рамках обязательной пенсионной системы, срастётся с системой индивидуального пенсионного капитала. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Российском пенсионном конгрессе, пишет «Российская газета».

По словам Алексея Моисеева, новая система — это модернизация «старой» — обязательного пенсионного страхования и приложение к новым бюджетным условиям. Если в дальнейшем новые правила вступят в силу, то россиянам нужно будет окончательно определиться: остаются они в государственной страховой системе или начинают дополнительно копить на пенсию.

В зависимости от того, какое решение примет человек, пенсионные накопления перейдут либо в выбранный негосударственный пенсионный фонд, либо их конвертируют в баллы и они станут частью обычной страховой пенсии.

Участие в новой системе будет добровольным, но вступление в неё будет происходить по умолчанию. То есть заявление человеку нужно будет написать, если он не захочет в ней участвовать, но не наоборот.

Каждый человек сможет отчислять в систему любой процент от своей зарплаты по собственному усмотрению.

Если человек копил на пенсию, но попал в тяжёлую жизненную ситуацию, например, тяжело заболел, получил инвалидность первой или второй группы, потерял близкого родственника, ему разрешат забрать эти деньги из пенсионной системы и потратить их на более актуальные нужды, например, лечение.

Комментарии 4
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*
15 0
Какой ужас! Все идёт к тому, что мы останемся без пенсий. Может быть Минфин уже разработает систему, при которой при достижении пенсионного возраста нас просто будут пристреливать? Ну чтобы не мучались...
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1
4 0
А сейчас отчисления по22% куда? На пенсию дружественным сирийцам?
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Екатерина
0 0
Знаете в чем прикол, сейчас Пенсионные взносы осуществляются работодателем, т.е. не за счет з/п работника, а в будущем работник сам должен будет откладывать на старость, а з/п вряд ли увеличится... Если я правильно поняла из статьи...
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Угу
2 0
Я готов копить сам. Только пусть вернут то что у же за меня заплачено за 20 лет моей трудовой деятельности...
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