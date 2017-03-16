Минфин совместно с Центробанком разработали концепцию новой пенсионной системы.

В будущем на основе концепции планируется подготовить законопроект. Планируется, что накопительная часть пенсий, сформированная в рамках обязательной пенсионной системы, срастётся с системой индивидуального пенсионного капитала. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Российском пенсионном конгрессе, пишет «Российская газета».

По словам Алексея Моисеева, новая система — это модернизация «старой» — обязательного пенсионного страхования и приложение к новым бюджетным условиям. Если в дальнейшем новые правила вступят в силу, то россиянам нужно будет окончательно определиться: остаются они в государственной страховой системе или начинают дополнительно копить на пенсию.

В зависимости от того, какое решение примет человек, пенсионные накопления перейдут либо в выбранный негосударственный пенсионный фонд, либо их конвертируют в баллы и они станут частью обычной страховой пенсии.

Участие в новой системе будет добровольным, но вступление в неё будет происходить по умолчанию. То есть заявление человеку нужно будет написать, если он не захочет в ней участвовать, но не наоборот.

Каждый человек сможет отчислять в систему любой процент от своей зарплаты по собственному усмотрению.

Если человек копил на пенсию, но попал в тяжёлую жизненную ситуацию, например, тяжело заболел, получил инвалидность первой или второй группы, потерял близкого родственника, ему разрешат забрать эти деньги из пенсионной системы и потратить их на более актуальные нужды, например, лечение.