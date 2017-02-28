ДТП, в котором погибли 5 человек, произошло, в том числе, и по вине дорожников. Возбуждено уголовное дело.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, ДТП произошло в среду, 15 марта, около 15:00. В Кемерове на улице Пригородной столкнулись автомобили КамАЗ и ВАЗ-2112, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате аварии погибли двое мужчин, женщина, а также двое детей. Ещё один ребёнок находится в реанимации. Отмечается, что дети не были пристегнуты специальными удерживающими устройствами.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП может грозить до 7 лет лишения свободы.
Также при оформлении ДТП правоохранители зафиксировали недостатки зимнего содержания и отсутствие горизонтальной разметки на проезжей части.
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