Жители одного из городов Кузбасса намерены устроить флешмоб с грязной водой.

Необычная акция планируется в городе Тайга, пишет SU. Организаторы предложили жителям налить воду из-под кранов в бутылки и 22 марта принести их к крыльцу мэрии.

В ответ на запланированную акцию местные власти назначили на 21 марта встречу с жителями. Главный вопрос повестки дня — вопросу качества питьевой воды.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возбуждении уголовного дела из-за превышения марганца в тайгинской воде.