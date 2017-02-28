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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Кузбассовцы хотят массово принести грязную воду к администрации города

Сегодня 19:00
375
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.joinfo.ua

Жители одного из городов Кузбасса намерены устроить флешмоб с грязной водой.

Необычная акция планируется в городе Тайга, пишет SU. Организаторы предложили жителям налить воду из-под кранов в бутылки и 22 марта принести их к крыльцу мэрии.

В ответ на запланированную акцию местные власти назначили на 21 марта встречу с жителями. Главный вопрос повестки дня — вопросу качества питьевой воды.

Ранее ВашГород.ру сообщал о возбуждении уголовного дела из-за превышения марганца в тайгинской воде.

Комментарии 3
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НГ
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Может, всё-таки тайгинцы? А не все кузбассовцы?
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