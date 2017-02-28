Кузбассовцы хотят массово принести грязную воду к администрации города
Сегодня 19:00
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Жители одного из городов Кузбасса намерены устроить флешмоб с грязной водой.
Необычная акция планируется в городе Тайга, пишет SU. Организаторы предложили жителям налить воду из-под кранов в бутылки и 22 марта принести их к крыльцу мэрии.
В ответ на запланированную акцию местные власти назначили на 21 марта встречу с жителями. Главный вопрос повестки дня — вопросу качества питьевой воды.
Ранее ВашГород.ру сообщал о возбуждении уголовного дела из-за превышения марганца в тайгинской воде.
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